Collecte des ordures à Tracadie : des résidents de chemins privés sont en colères

Quelques jours avant Noël, plusieurs résidents de chemins privés ont reçu une lettre de la Ville de Tracadie pour les avisés qu'il n'y aurait plus de collectes d'ordures du 1er novembre au 30 avril.

Jennie McLaughlin réside dans le chemin Pointe à Nazaire dans le secteur de Leech, à Tracadie Photo : Gracieuseté

Jennie McLaughlin, qui réside sur le chemin Pointe à Nazaire, est surprise et déçue.

Je paie mes taxes pour des services , lance-t-elle. Pourquoi est-ce que je paierais des taxes si je n'ai pas de services? Ce n'est pas du tout acceptable. Ce sont plusieurs personnes qui vont être prises avec ce problème-là. Ce sont 99 personnes qui ont reçu cette lettre. Dans ces 99 résidences-là, il doit y avoir des personnes âgées ou qui ont des besoins spéciaux.

L'idée d'enlever ce service-là est ridicule. Jennie McLaughlin

Elle constate que le regroupement municipal de Tracadie, réalisé en 2014, amène son lot de déceptions.

Il y a quelques années, on a eu des promesses que nos routes allaient être réparées, rappelle-t-elle. À la place, ils nous enlèvent nos services. Je ne trouve pas ça correct.

Le maire aussi est surpris

Le maire, Denis Losier, constate aussi que le regroupement municipal réserve encore de mauvaises surprises.

Dans le temps des pourparlers pour le regroupement municipal de Tracadie ces choses-là n'ont pas été négociées avec la province , explique-t-il. Je ne pense pas les gens de la municipalité étaient au courant que des résidents de chemins privés avaient certains avantages comparativement à d'autres. Ce sont des choses qu'on découvre aujourd'hui.

On a des citoyens qui sont pris comme en otage. Denis Losier, maire de Tracadie

Il n'est pas content que l'administration de la municipalité dont il est le maire ait envoyé cet avis aux résidents des chemins privés. Il assure qu'il comprend le mécontentement de ces nombreux résidents.

Denis Losier, maire de la Municipalité régionale de Tracadie Photo : Radio-Canada / René Landry

Ces clauses de droits acquis, ce n'est pas la municipalité qui les a accordés, c'est la province , précise-t-il. Dans l'entente du regroupement municipal, il n'y a pas d'argent qui a été accordé en fonction de cette situation.

Il souligne qu'il s'agit d'une question importante puisqu'elle touche un grand nombre de chemins privés.

Le chemin Pointe à Nazaire, à Tracadie Photo : Gracieuseté

Ce sont 157 chemins , dit-il. Certains résidents ont des avantages, d'autres non. La solution n'est pas si simple parce que ça représente beaucoup d'argent. On peut parler de l'ordre de plus d'un million de dollars. Et on ne parle pas de la qualité des chemins et de l'asphaltage, mais de déneigement et de cueillette d'ordures.

Le maire Denis Losier assure que cette affaire va se trouver à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil municipal, lundi.