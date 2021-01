COVID-19 : des travailleurs de la santé se disent oubliés par le gouvernement

Les chauffeurs de l'entreprise Dessercom qui effectuent du transport de patients notamment entre les CHSLD et les hôpitaux réclament la même prime salariale que celle offerte aux travailleurs qui côtoient la COVID-19 au quotidien.

Depuis le début de la pandémie, plusieurs primes ont été octroyées par le gouvernement Legault aux travailleurs de la santé.

Lors de la première vague, une prime d’exposition clinique de 8 % a été accordée au personnel qui travaille auprès des personnes atteintes de COVID-19 dans les urgences, aux soins intensifs, dans les cliniques et dans les CHSLD. Cette prime a aussi été versée aux ambulanciers.

Une prime de 4 % a également été accordée à l’ensemble du personnel du réseau pour soutenir les efforts accrus à fournir pendant la pandémie.

Celle-ci inclut, par exemple, les techniciens en laboratoire, les préposés à l'entretien ménager et le personnel qui répond aux appels de la ligne 811.

À ces primes s'ajoutent celles de 8 % consentie aux infirmières et aux infirmières auxiliaires et de 4 % aux autres employés des milieux d’hébergement privés.

Même traitement que les PAB

Les préposés aux bénéficiaires (PAB) se sont vu accorder une bonification salariale de 4 $ de l’heure.

C’est ce dernier montant que réclament les chauffeurs de Dessercom.

C'est aberrant. On est les laissés-pour-compte du domaine de la santé. Les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, les ambulanciers ont leur prime depuis le début. On veut que le gouvernement fasse la même chose avec nous, pour la durée de la pandémie , affirme le président du syndicat des chauffeurs pour les régions de Québec et Lévis, Pierre Labrecque.

Le syndicat et la direction de Dessercom ont multiplié les démarches, au cours des derniers mois, afin d’obtenir une reconnaissance du travail accompli par les employés.

Dessercom est d’avis que les chauffeurs méritent une reconnaissance monétaire du gouvernement à l’instar des autres travailleurs de la santé, puisqu’ils sont au front de cette pandémie depuis le mois de mars. Nous avons des discussions avec les autorités de santé à ce sujet. Par conséquent, nous n’allons pas commenter davantage les négociations en cours , affirme par écrit le coordonnateur des communications de l'entreprise, Francis Brisebois.

Le gouvernement Legault a répété à maintes reprises qu'il devait protéger les gens qui sont au front, aux premières lignes. Pourtant, il ignore totalement les gens de Dessercom. Il n'y a rien à comprendre là-dedans , lance la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches de la CSN, Ann Gingras.

Tâche plus lourde

Depuis le début de la pandémie, les chauffeurs affirment se déplacer et côtoyer quotidiennement des personnes qui ont contracté la COVID-19. Leur charge de travail est aussi plus lourde qu’à l’habitude.

Sur les 70 chauffeurs de Dessercom de Québec et Lévis, il en reste une quarantaine au travail. Les autres sont en arrêt en raison de leur âge ou encore de leur condition de santé.

À chaque transport que je termine, il faut que je désinfecte tous les endroits qui ont été touchés dans mon camion. Il faut que je désinfecte le fauteuil dans lequel le patient était assis. Il faut que je remplace mon masque, que je jette mes gants , raconte Pierre Labrecque.

La CSN promet de multiplier les démarches, au cours des prochaines semaines, afin que les chauffeurs de Dessercom puissent obtenir une prime de 4 $ de l’heure.

On n'a pas l'intention de lâcher prise. Ce n'est pas vrai que ces gens-là vont être le dindon de la farce. Ils méritent la même reconnaissance que les autres personnes qui sont aux prises avec cette pandémie , affirme Ann Gingras.

Au moment de publier, le ministère de la Santé avait reçu notre demande de réactions mais n'a pas encore été en mesure d'y répondre.