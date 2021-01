Nintendo met la main sur le développeur vancouvérois Next Level Games

Fondé en 2002 à Vancouver, Next Level Games, un petit studio indépendant, a déjà développé plusieurs jeux vidéo pour les différentes consoles de Nintendo. Parmi les titres les plus connus, on trouve notamment SuperMario Strikers, Punch-Out! et Metroid Prime: Federation Force.

Récemment, c’est le jeu d’aventure Luigi’s Mansion 3, lancé en octobre 2019 sur la Nintendo Switch, qui était sous les projecteurs.

Cette acquisition n’apportera pas beaucoup de changements pour le studio qui, dans les dernières années, produisait déjà exclusivement pour l’entreprise nippone. Du côté de Nintendo, on vise surtout à s’assurer de la disponibilité des ressources de développement de Next Level Games et améliorer la vitesse et la qualité des productions, tout en permettant une meilleure communication entre les deux parties, selon le communiqué.

Impossible de savoir pour le moment le montant de la transaction, qui doit être finalisée le 1er mars prochain, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires et de l’actionnariat.