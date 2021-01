L'élimination d'un programme de prévention des dépendances à Edmonton sème l'émoi

Des militants pour le traitement des dépendances dénoncent la décision de Services de santé Alberta (AHS) d’éliminer une équipe de prévention en santé mentale et en dépendances d’Edmonton alors que l’Alberta rapporte des niveaux historiques de décès par surdose en 2020.

Selon Denise Salanski, une thérapeute qui travaillait dans cette équipe il y a six ans, la décision du gouvernement n’a aucun sens.

J’ai été très surprise. Pourquoi feraient-ils cela? , s’indigne-t-elle.

Denise Salanski explique que l’équipe avait pour mission de donner des formations aux travailleurs de la santé, aux enseignants ainsi qu’aux employés d’organismes à but non lucratif et d’agences de services sociaux.

L’année dernière, le groupe a donné 370 formations concernant la réduction des méfaits, la prévention du suicide, le vapotage, le cannabis, la consommation d’alcool et de tabac, l’automutilation, la dépression et l’anxiété.

Des formations courues

Selon Denise Salansky, la demande pour ces formations gratuites était grande. La thérapeute croit que Services de santé Alberta a éliminé le programme parce que la province ne comprend pas bien sa valeur.

Selon une lettre interne de l'agence gouvernementale, l’équipe a cessé ses activités le 20 octobre 2020.

Nous allons certainement ressentir la perte de ces services et de cette expertise , a déclaré par écrit la directrice d' AHSServices de santé Alberta , Liana Urichuk, en octobre.

Dans un courriel, le porte-parole d’ AHSServices de santé Alberta , James Wood, explique quant à lui que les services pour le traitement des dépendances et en santé mentale dans la zone d’Edmonton ont récemment été réorientés afin de s’assurer que les soins de première ligne en santé mentale pour les enfants de la région d’Edmonton sont maintenus .

Il ajoute que d’autres ressources en prévention ainsi que des ateliers en ligne sont disponibles pour les organismes communautaires, les parents et les étudiants.

Une professeure adjointe en santé communautaire de l'Université de Calgary, Rebecca Haines-Saa, croit cependant que les programmes de prévention comme celui qui a été éliminé par la province sont essentiels.

Ce serait une vraie erreur de mettre un terme à un programme comme celui-là en ce moment , dit-elle.

Si on ne peut pas former le personnel, les communautés et les travailleurs de première ligne concernant les meilleures pratiques, nous allons régresser , déplore-t-elle.

Surdoses en hausse

Selon des données publiées en décembre sur un nouveau site web de l'Alberta, les décès par surdose ont atteint de nouveaux sommets en 2020.

Au cours des 10 premiers mois de l’année, 904 personnes sont mortes d'une intoxication aux opioïdes en Alberta.

Lorna Thomas, cofondatrice de l’organisme Moms Stop the Harm qui préconise une approche de réduction des méfaits dans la lutte contre la toxicomanie, croit que l'élimination de programmes de prévention en temps de pandémie aura de graves conséquences.

Selon Lorna Thomas, la pandémie de COVID-19 pousse les utilisateurs de drogues à consommer seuls, ce qui augmente leurs risques de mourir d’une surdose.

Elle ajoute que les petits organismes comme le sien n’ont pas assez de ressources pour combler le vide laissé par la disparition de programmes gouvernementaux.

Avec les informations de Janet French