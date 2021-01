Saskatoon : Des passagers contaminés dans plusieurs vols aériens récemment

Dans une information dévoilée sur son site lundi 4 janvier, la province liste les sept vols concernés. Les passagers sont priés de surveiller l’évolution de leur état de santé pour une durée de 14 jours.

Quatre des vols ont décollé de Saskatoon et trois y ont atterri. Les sept au total sont partis ou arrivés à Toronto et Vancouver. Le vol le plus récent, numéro F8513 de la compagnie Flair Airlines, a décollé le soir du Nouvel An de Saskatoon et est arrivé à Vancouver. Les personnes installées dans les rangées 8 à 14 étaient assises à proximité du passager infecté.

Les autres vols étaient exploités par Air Canada. Aucun n’a transité par l'aéroport international de Regina, d'après les données gouvernementales.

Liste des vols concernés : Flair Airlines F8513 de Saskatoon à Vancouver (31 décembre 2020), rangées 8-14

Air Canada AC8628 de Saskatoon à Toronto (27 décembre 2020), rangées 13-19

Air Canada AC8620 de Toronto à Saskatoon (26 décembre 2020)

Air Canada AC8617 de Toronto à Saskatoon (26 décembre 2020), rangées 15-22

Air Canada/Jazz AC8737 de Saskatoon à Vancouver (23 décembre 2020), rangées 17-23

Air Canada/Jazz AC8574 de Vancouver à Saskatoon (21 décembre 2020), rangées 17-23

Air Canada AC8617 de Toronto à Saskatoon (20 décembre 2020), rangées 9-15

Des aéroports à bout de souffle

Le trafic aérien reste très ébranlé par la pandémie de COVID-19, notamment dans les aéroports de Saskatoon et Regina.

La vice-présidente de l’aéroport de Saskatoon, CJ Dushinski, a confirmé dans un courriel avoir enregistré 85 % de trafic passager en moins en novembre, par rapport au même mois l’année dernière. Et la tendance se poursuit.

En moyenne en décembre 2020, nous avions environ 300 passagers au départ par jour, contre plus de 2000 passagers au départ par jour en 2019 , dévoile CJ Dushinski.

La situation apparaît similaire du côté de l'aéroport de Regina où le nombre de passagers est descendu au plus bas au printemps, au début de la crise sanitaire, avant de remonter légèrement pendant l’été. Selon le président-directeur général (PDG) de l’Autorité de l'aéroport, James Bogusz, le trafic a chuté de nouveau passé les beaux jours.

Étant donné que Noël, janvier et février sont généralement nos mois les plus chargés, c'est un coup dur pour notre activité. James Bogusz, PDG de l’Autorité de l'aéroport de Regina

Avant le début de la pandémie, l’aéroport réginois faisait travailler entre 55 et 57 personnes pendant l’hiver. Actuellement, il en emploie 40.