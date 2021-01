L'Abitibi-Témiscamingue enregistre un nouveau décès lié à la COVID-19

Il s’agit du premier décès de la deuxième vague de la pandémie dans la région. Cette personne était âgée de plus de 60 ans.

En Abitibi-Témiscamingue, 5 personnes sont décédées après avoir été infectées par la COVID-19.

Selon le plus récent bilan, la région enregistre également 16 nouveaux cas de COVID-19 pour un total de 81 cas actifs.

Le CISSS-AT indique que 11 nouveaux cas s’ajoutent dans la MRC de Rouyn-Noranda, 3 dans la MRC de la Vallée-de-l’Or et 2 en Abitibi-Ouest.

Une enquête est en cours pour trouver la source de transmission du virus pour 3 cas.

Bilan des 5 derniers jours : 31 décembre : 7 cas

1 er janvier : 6 cas

janvier : 6 cas 2 janvier : 7 cas

3 janvier : 23 cas

4 janvier : 16 cas

En entrevue à l’émission Des matins en or, Dre Omobola Sobanjo affirmait souhaiter voir diminuer le nombre de nouveaux cas par jour.

La moyenne dans les 7 derniers jours s’approche à 11, c’est entre 9 et 11. C’était le même taux qu’on avait au pic de la première vague, Si ça se poursuit, d’avoir environ 9 ou 10 cas par jour, ça va aller loin , dit-elle.

Âge des personnes contaminées

Selon le médecin-conseil à la santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue, plus de la moitié des personnes infectées par le virus au cours des derniers jours sont âgées de moins de 30 ans.

Dans les derniers 7 jours, 54 % sont des personnes entre l’âge de 10 et 29 ans. L’autre groupe d’âge, qui représente une bonne partie, 30 % sont entre 40 et 59 ans. Ça peut nous aider à éviter l’hospitalisation, mais cela dit, on a déjà aussi des gens qui sont plus jeunes qui ont eu besoin d'une hospitalisation donc il ne vaut pas prendre ça à la légère , avertit-elle.

En Abitibi-Témiscamingue, 154 personnes sont rétablies.