COVID-19 : 62 décès de plus et 2508 nouveaux cas au Québec

La santé publique fait également état de 62 nouveaux décès, ce qui porte à 8441 le bilan total des pertes de vie liées à la COVID-19 depuis février dernier.

Parmi ces nouveaux décès, 17 sont survenus dans les 24 dernières heures, 41 entre le 29 décembre et le 3 janvier, 3 avant le 29 décembre, et 1 décès à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a, quant à lui, augmenté de 23 par rapport aux données de la veille, pour un total de 1317 patients alités en raison de la COVID-19. De ce nombre, ­194 personnes sont traitées aux soins intensifs, soit 6 de plus que la veille.

Les efforts de dépistage se poursuivent dans toute la province, où 20 716 tests avaient été effectués en date du 3 janvier.

Cela porte à 5 011 800 le nombre total des prélèvements effectués au Québec depuis le début de la pandémie.

Lundi, 2529 doses de vaccin ont été administrées au Québec, pour un total de 32 763 depuis le début de la campagne de vaccination, le 14 décembre dernier.

L’évolution de la COVID-19 au Québec

Laval, Montréal et Québec principaux foyers de contagion

Comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, c'est toujours à Laval et à Montréal que la pandémie fait le plus de ravages, avec des taux de cas actifs par 100 000 habitants qui atteignent 475,2 à Laval et 416,7 à Montréal.

La contagion est aussi problématique dans la région de la Capitale-Nationale, où le taux de cas actifs atteint aujourd'hui 298,9 par 100 000 habitants, selon les plus récentes données de la santé publique du Québec.

Les quatrième et cinquième places des régions les plus touchées sont occupées par Lanaudière et la Montérégie, qui affichent des taux respectifs de cas actifs de 275,2 et 256,3 par 100 000 habitants.