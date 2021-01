Justin Trudeau fait le point sur l'évolution de la COVID-19 au Canada

Le premier ministre canadien s’adresse à la population devant sa résidence officielle de Rideau Hall avant de répondre aux questions des journalistes.

Il s’agit de sa première conférence de presse depuis le 23 décembre.

Le Canada compte un peu plus de 82 000 cas actifs de COVID-19 à l’heure actuelle, dont près des deux tiers dans ses deux provinces les plus populeuses, l’Ontario et le Québec.

Le Québec jongle d’ailleurs à l'heure actuelle avec la possibilité de confiner plus sévèrement sa population, ce qui pourrait notamment se traduire par l’adoption exceptionnelle d’un couvre-feu.

L’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba rapportent également des taux d’infection dépassant les 200 cas par 100 000 habitants, et la Colombie-Britannique s’en approche.

Plus de 4200 Canadiens sont en outre hospitalisés après avoir développé une forme sévère de la maladie, qui a déjà fauché plus de 16 000 vies au pays.

Pour la seule journée de lundi, les autorités provinciales ont rapporté 220 décès attribuables à la maladie.

Pas de PCU pour les « voyageurs du sud »

Les personnes qui sont parties en voyage à l’encontre des directives de la santé publique n’auront pas droit à la prestation de maladie (PCU) de 1000 $ pour la relance économique, a indiqué ce matin le premier ministre Trudeau.

La possibilité pour les Canadiens qui ont fait un voyage d’agrément d’obtenir la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) avait soulevé un tollé au pays.

Le gouvernement avait déjà fait savoir qu’il entendait corriger la situation.

De nombreux politiciens fédéraux et provinciaux ont été cloués au pilori pour avoir quitté le pays, alors qu’Ottawa recommande officiellement aux Canadiens de ne pas le faire.

Deux députés du Parti libéral du Canada, Kamal Khera et Sameer Zuberi, ont par exemple quitté des fonctions qu’ils occupaient après avoir voyagé aux États-Unis.

La lenteur des campagnes de vaccination critiquées

Justin Trudeau affirme qu'il est frustrant de constater la lenteur des campagnes de vaccination dans les provinces qui font l’objet de sévères critiques partout au pays.

Ottawa a jusqu’ici distribué plus de 420 000 doses des vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna, les deux seuls approuvés par Santé Canada jusqu'ici, mais seules 143 000 doses ont été administrées.

Plus de détails suivront.