COVID-19 : 3128 nouveaux cas en Ontario

Pour la quatrième fois en six jours, l'Ontario recense, mardi, plus de 3000 nouveaux cas de corornavirus.

Des 3128 nouvelles infections confirmées, Toronto et la région de Peel ont la part du lion avec 778 et 614 cas respectivement.

Parmi les autres régions les plus touchées, on trouve : York (213 cas), Durham (172), Middlesex-London (151) et Hamilton (151).

Moins de 35 200 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures. L'objectif provincial est de 50 000 tests par jour.

