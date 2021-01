Le MBAC vise plus d'inclusion et d'équité dès cette année

Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) nomme Angela Cassie et Tania Lafrenière au sein de sa haute direction afin de soutenir la mise en place d’un plan stratégique axé sur davantage d’équité et d’inclusion.

Ce plan stratégique, dont les grandes orientations devraient être annoncées au cours des prochains mois, touchera autant au processus d’embauche de nouveau personnel qu’à l’acquisition d'œuvres et la manière de présenter les expositions aux visiteurs de l’institution, par exemple.

Afin de concrétiser ce plan, le MBACMusée des beaux-arts du Canada mise sur deux femmes.

Angela Cassie joint les rangs du MBAC à titre de vice-présidente à la transformation stratégique et à l’inclusion. Photo : Avec la gracieuseté du MBAC

Angela Cassie joint les rangs de l’institution à titre de vice-présidente à la transformation stratégique et à l’inclusion. Connue notamment pour son parcours d’une dizaine d’années au Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg, elle dotera le MBAC Musée des beaux-arts du Canada d’une politique de justice, d’équité, de diversité et d’inclusion, en plus de diriger la nouvelle équipe chargée de son exécution.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Tania Lafrenière occupera le poste de vice-présidente principale aux personnes, à la culture et à l’appartenance au MBAC. Photo : Avec la gracieuseté du MBAC

Pour sa part, Tania Lafrenière a été nommée vice-présidente principale aux personnes, à la culture et à l’appartenance. Celle qui cumule 20 ans d’expérience en ressources humaines, notamment au sein de CBC/Radio-Canada, verra à la création d’une nouvelle approche de gestion et d’embauche du personnel.

En créant ces deux nouveaux postes, le Musée des beaux-arts du Canada poursuit son premier processus de planification stratégique amorcé en 2020 et qui doit être présenté en cours d’année.

Plus de détails à venir.