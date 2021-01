Pluies verglaçantes et conditions routières difficiles dans le Sud ce matin

Les routes de Regina seront particulièrement glissantes mardi matin, tout comme celles dans les régions de Moose Jaw et Fort Qu'Appelle.

Environnement Canada a émis plusieurs avertissements de pluies verglaçantes mardi matin, en commençant par Kindersley et Eston, pour ensuite ajouter une grande partie du sud de la province.

Avertissements de pluies verglaçantes en vigueur mardi matin : Regina

Moose Jaw

Fort Qu'Appelle - Indian Head - Lumsden - Pilot Butte

Assiniboia - Gravelbourg - Coronach

Estevan - Weyburn - Radville - Milestone

Outlook - Watrous - Hanley - Imperial - Dinsmore

Les villes du sud de la Saskatchewan, dont Regina, ont été signalées par l’agence fédérale vers 6 h du matin.

Selon Environnement Canada, la pluie devrait persister tout au long de la matinée et engendrer des conditions routières très difficiles pour les automobilistes. Les autoroutes, rues et trottoirs risquent d’être glissants et donc dangereux.

Vers 8 h mardi, les signalements ont été retirés pour les villes de Swift Current, Herbert, Cabri, Kyle et Lucky Lake.