Cannabis : la popularité du service à l’auto ravive l’espoir des producteurs

Le tout premier magasin de cannabis offrant le service à l’auto de la province, Oceanic Cannabis and Coffee, connaît un important succès depuis son ouverture dans la péninsule de Burin en décembre.

La présidente-directrice générale d’Oceanic ReLeaf, Taylor Giovannini, affirme que le modèle d’affaires a été conçu à l’intention des régions terre-neuviennes rurales.

Que vous soyez à l’aise ou non d’acheter du cannabis, les préjugés existent encore et je connais beaucoup de gens qui sont mal à l’aise avec l’idée d’entrer dans un magasin de cannabis , explique Taylor Giovannini.

Taylor Giovannini est la PDG de l'établissement Oceanic Cannabis and Coffee dans la péninsule de Burin. Photo : Gracieuseté

Oceanic est l’un des producteurs ruraux qui ont vu le jour depuis la légalisation du cannabis en 2018.

D’après Mme Giovannini, les difficultés qu’ont connues les producteurs depuis deux ans sont attribuables aux variables inconnues liées à l’ouverture d’une entreprise dans un tout nouveau secteur.

C’est une courbe d’apprentissage pour nous, et je pense que ça nous a pris un certain temps pour trouver la direction dans laquelle on voulait se diriger. Et là nous y sommes , indique-t-elle.

Retombées économiques dans les communautés rurales

Le plan de développement d’ OceanicOceanic comprend aussi la mise en fonctionnement d’une usine de production dans la péninsule de Burin, située sur les installations d’une ancienne usine de poissons qui employait 125 personnes.

C’est très important pour moi de savoir qu’on apporte des retombées économiques dans une région dans le besoin comme la péninsule de Burin , affirme Mme Gionannini.

L’entreprise BeeHighVE, à Corner Brook, poursuit elle aussi son expansion en 2021.

La PDG de BeeHighVE, Rita Hall. Photo : CBC/Jennifer Grudić

C’est une bonne chose pour la province, parce qu’on est capable de créer des emplois locaux et d’embaucher une main-d'œuvre locale , déclare la présidente-directrice générale de l’entreprise, Rita Hall.

La femme d’affaires a espoir dans l’avenir du marché pour 2021, en dépit de la cessation des activités de Canopy Growth annoncée le mois dernier.

Canopy comptait produire 12 000 kg de cannabis séché par an dans les installations d'une toute nouvelle usine à Saint-Jean. Au moins 8000 kg de cannabis devaient être réservés à la distribution à Terre-Neuve-et-Labrador.

Une image de drone de l'usine de Canopy Growth en construction à Saint-Jean, qui n'ouvrira jamais ses portes. Cette usine aurait été la plus importante en taille de l'Atlantique. Photo : Gracieuseté Jordan Sinclair

Les activités de production et de distribution de Canopy auraient pu créer jusqu’à 146 emplois dans la province, mais les installations de 150 000 pieds carrés n’ont jamais ouvert leurs portes. Pourtant, le projet d'une valeur de 90 millions de dollars était déjà bien entamé.

Nos produits sont différents de ceux de Canopy Growth , souligne Rita Hall. Eux, ils produisent en quantité industrielle. Nous, on produit de petites quantités qui sont dotées de propriétés uniques.

Taylor Giovannini partage les mêmes espoirs que sa consœur.