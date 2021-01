Une mine de Red Lake produit son premier lingot d’or

La mine de la compagnie PureGold, située à Madsen, juste à l'ouest de Red Lake, est la deuxième mine active dans le district.

Avec notre première coulée d'or, nous sommes passés au statut de producteur et avons tenu notre promesse de construire la plus récente mine d'or du Canada au cœur de Red Lake, en respectant le budget et l’échéancier , a déclaré Darin Labrenz, président et chef de la direction de PureGold, dans un communiqué.

La société s'efforce d'atteindre ses taux de production commerciale au cours des trois prochains mois et poursuivra ses forages d'exploration, tout en mettant à jour son plan minier et son plan d'exploitation.

Le premier chargement de minerai de la mine a été livré à l'usine pour traitement le 15 décembre.

PureGold indique qu'elle emploie actuellement 200 personnes et s'attend à augmenter ce nombre à 350 dans un proche avenir.

La mine devrait être opérationnelle pendant 12 ans.

