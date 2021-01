Remaniement ministériel mardi au Manitoba

Ce sera le premier remaniement ministériel depuis le début de la pandémie de COVID-19, le dernier a eu lieu en octobre 2019.

La cérémonie d’assermentation des ministres pourra être suivie en direct, indique un communiqué de presse envoyé à CBC/Radio-Canada à 6 h, mardi matin.

L’annonce du nouveau cabinet des ministres sera diffusée sur le site Internet du gouvernement du Manitoba, dans la section des diffusions des conférences de presse  (Nouvelle fenêtre) .

Un deuxième communiqué de la province sera publié plus tard mardi matin et contiendra plus d'informations, selon le premier communiqué.

Ministre de la Santé

En décembre, Brian Pallister a dit envisager l’option d’ajouter un autre ministre de la Santé pour alléger la charge de travail de ce ministère pendant la pandémie.

Il a dit qu’en dépit de la crise de COVID-19, le ministère de la Santé est le plus grand au sein du gouvernement.

Certaines provinces ont déjà deux ministres de la Santé. Par exemple, en Ontario, un ministre s’occupe des soins de longues durées. En Colombie-Britannique, un ministre est responsable de la santé mentale et des dépendances.

Plus de détails à venir

Avec les informations de CBC-Radio-Canada et La Presse Canadienne