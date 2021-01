Sept enseignants dans une classe en une semaine, c’est trop selon un père

En ajoutant les enseignants suppléants et les aides-enseignants, Vašek Vlček estime qu’environ 25 adultes sont passés par la classe de son aînée depuis la rentrée.

Il croit que c’est trop pour respecter les règles sanitaires liées à la COVID-19.

Les directives sont trop vagues, croit-il. Cela leur donne l’option de se sortir de tout engagement envers la sécurité.

M. Vlček ajoute que cela réduit à deux degrés de séparation sa fille de tous les autres élèves de l’école Claude D. Taylor de Riverview.

Interprétation divergente des directives

Le guide de retour à l’école de la province indique que le nombre de membres du personnel scolaire qui interagissent avec une bulle sera réduit au minimum.

M. Vlček croit que l’énoncé est trop général. L’enseignante principale de sa fille travaille à temps partiel et seulement le matin, affirme-t-il. Le directeur de l’école et d’autres enseignants effectuent une rotation pour l’enseignement le reste de la journée, auxquels s’ajoutent les enseignants de musique et d’éducation physique.

Dans un courriel, la porte-parole du District scolaire anglophone Est, Tara Chislett, indique qu’elle ne peut commenter un cas spécifique, mais que les écoles suivent un plan opérationnel qui évolue selon les informations disponibles.

Difficultés de communications

Vašek Vlček a échangé de nombreux messages avec les autorités scolaires et celles du ministère de l’Éducation. Il a partagé avec CBCCanadian Broadcasting Corporation 50 pages de courriels échangés depuis l’automne.

Le ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick Dominic Cardy Photo : CBC / Ed Hunter

Dans un courriel daté du 26 novembre, le ministre de l’Éducation Dominic Cardy indique que le nombre d’enseignants dans la classe de sa fille semble excessif . M. Vlček est ensuite redirigé vers la direction du District scolaire.

Dans un message précédent, le directeur du district scolaire Gregg Ingersoll admet qu’il n’y a pas de limites dans le plan de la province en ce qui a trait aux nombres d’enseignants par classe.

Finalement, le ministre Cardy répond au père en le référant aux directives du Plan de retour à l’école, qui sont basées sur des sources fiables au niveau provincial, national et international.

M. Vlček admet qu’il est irréaliste pour les écoles de garantir un seul enseignant par classe, mais avec les risques liés à la pandémie, il croit que le ministère de l’Éducation et les districts scolaires devraient viser en dessous de sept enseignants.

Après de nombreux échanges, la direction de l’école n’accepte plus de communiquer avec M. Vlček, selon ce dernier. Il poursuit des discussions avec le district scolaire et il a communiqué avec les trois partis d’opposition pour qu’ils soulèvent la question au gouvernement.