Début de la vaccination des résidents des foyers de soins longue durée à Ottawa

Le personnel du Centre administrera le vaccin aux résidents de l’établissement du chemin Russell mardi, selon une note envoyée aux familles lundi après-midi.

Avec 450 lits, le Centre est le plus grand du genre dans la région. Actuellement, aucun cas de COVID-19 n’y a été rapporté.

L’immunisation des travailleurs des milieux de vie pour aînés est déjà entamée. Seulement au Centre Perley et Rideau, plus de 810 employés et fournisseurs de soins essentiels se sont inscrits afin de recevoir le vaccin.

Certains faisaient même partie des premiers en Ontario à être immunisés quand ils ont reçu leur première dose du vaccin de Pfizer-BioNtech à l’hôpital d’Ottawa le 15 décembre. Ils devraient d’ailleurs recevoir leur deuxième dose au courant de la semaine.

Plus de 810 employés et fournisseurs de soins essentiels du Centre de santé pour anciens combattants Perley et Rideau se sont inscrits afin de recevoir le vaccin. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

8400 travailleurs déjà vaccinés

Dans l’ensemble de la ville d’Ottawa, plus de 8400 travailleurs de la santé et des foyers de soins, ainsi que des soignants jugés essentiels ont reçu le vaccin au cours des dernières semaines.

La clinique de vaccination de l’hôpital d’Ottawa fonctionnera 7 jours par semaine dans le but d’immuniser de 1500 à 1800 personnes par jour avec une première ou une deuxième dose , a indiqué l’hôpital lundi dans un communiqué.

Actuellement à Ottawa, 14 foyers de soins de longue durée sont aux prises avec une éclosion. Dans 10 de ces établissements, seulement un ou deux membres du personnel ont contracté le virus et aucun résident n’a été contaminé.

Les éclosions dans les quatre autres établissements touchent autant les employés que les résidents, selon Santé publique Ottawa (SPO).

Depuis le premier janvier, des éclosions ont été rapportées au Granite Ridge, au manoir Carlingview et Laurier ainsi qu’à la Place Royal Ottawa.

Dans l’ensemble de l’Ontario, 219 foyers de soins longue durée, soit plus d’un tiers des 626 établissements de la province, doivent composer avec une éclosion de coronavirus. À ce jour, 2781 résidents de maisons de retraite et 8 membres du personnel sont décédés.

Alors que de plus en plus de travailleurs et de résidents se font vacciner, les protocoles de sécurité comme le port du masque obligatoire et les restrictions de visites continueront d’être appliqués de même que les test de dépistage régulier du personnel.

Le gouvernement Ford critiqué

Lundi, les partis de l’opposition ont critiqué le gouvernement Ford pour des retards dans la vaccination des résidents des établissements de soins longue durée.

Nous aurions pu faire le Centre Perley la semaine dernière, ou nous aurions pu faire le Centre Glebe, ou n’importe quel autre foyer d’Ottawa la semaine dernière, et c'est ce que nous aurions dû faire , soutient le député libéral d’Ottawa-Sud, John Fraser.

La cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Ontario, Andrea Horwath estime que l’Assemblée législative doit travailler sur un plan de déploiement plus solide.

Lundi, le premier ministre Doug Ford a admis qu’il y a eu des obstacles en cours de route , mais s’attend à ce que le programme commence à faire une différence significative dans les prochaines semaines.

Avec les informations de CBC.