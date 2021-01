La vaccination des aînés du Nouveau-Brunswick débute dans 20 foyers de soins

Les 2400 vaccins Moderna reçus le 30 décembre dernier sont destinées en totalité aux aînés et non plus partagés entre les résidents et les travailleurs de ces établissements, comme indiqué précédemment.

Les prochaines cliniques d'immunisation vont être [mardi] et mercredi. Et ça c’est pour donner le vaccin à 1200 personnes, des résidents de foyers de soins, de 20 différentes résidences , a indiqué lundi la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russell.

La liste des 20 établissements ciblés n'a pas été fournie. Le ministère du Développement social compte 71 foyers de soins agréés à l'échelle de la province.

Le Nouveau-Brunswick en tête en Atlantique

Le Nouveau-Brunswick a administré 2905 des 8250 doses de vaccin contre la COVID-19 qu’il a à sa disposition jusqu’à présent.

Même si la province était la dernière au Canada à débuter sa campagne de vaccination, elle est aujourd’hui, selon des données compilées par Radio-Canada, en tête de file en Atlantique.

Par tranche de 100 000 habitants, c’est toutefois l’Île-du-Prince-Édouard qui prend les devants, avec sa population d’un peu plus de 150 000 Insulaires.

Fredericton devance quant à elle Québec par tranche de 100 000 habitants.

Vacciner plus amplement ou conserver la 2e dose?

La médecin hygiéniste en chef a déclaré que la province du Nouveau-Brunswick était prête à vacciner toute sa population. Si toutes les doses étaient disponibles dans la province, la campagne pourrait se dérouler en l’espace de 10 semaines, selon elle.

Si on avait une manière de faire ça plus vite, j’aimerais ça, mais ce n’est pas nécessairement possible. Alors on va travailler avec les doses qu’on a le plus rapidement possible , a-t-elle indiqué en entrevue à La matinale, mardi matin.

Pour le moment, ce sont principalement des aînés de Miramichi, où s'est déroulée la première clinique de vaccination, ainsi que des travailleurs de la santé, qui ont été inoculés.

Pauline Gauvin (à gauche), résidente de la résidence Losier Hall de Shannex, est devenue la première Néo-Brunswickoise vaccinée contre la COVID-19, le 19 décembre 2020 à Miramichi. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

La santé publique estime que 4500 doses, soit un peu plus de la moitié des doses totales livrées dans la province, seront injectées d’ici le lundi 11 janvier.

Par lundi prochain, on estime qu’on va donner un autre 4500 doses. Ça va inclure 1800 deuxièmes doses , a détaillé la Dre Russell.

Les 3750 doses restantes après lundi seront conservées pour la vaccination de rappel, qui doit s’effectuer trois semaines après la première injection pour le vaccin Pfizer-BioNTech et quatre semaines plus tard pour le vaccin Moderna.

La stratégie de vaccination du Nouveau-Brunswick est plus prudente que celle du Québec. Ces derniers jours, cette province a annoncé que tous les vaccins reçus allaient être utilisés au fur et à mesure de manière à immuniser le plus grand nombre de personnes possible auprès des groupes prioritaires.

Cette stratégie plus ambitieuse est toutefois plus risquée, d'autant plus que le laboratoire BioNTech a déclaré mardi que l'efficacité maximale de son vaccin n'était pas démontrée si la deuxième injection est retardée.

8250 doses en 3 livraisons Le tout premier lot de 1950 doses du vaccin Pfizer-BioNTech est arrivé dans la province le 15 décembre.

Une deuxième livraison de 3900 doses supplémentaires de Pfizer-BioNTech a été effectuée une semaine plus tard.

La province a reçu 2400 doses du vaccin Moderna le 31 décembre.

Le Nouveau-Brunswick n’a pas révélé à quel moment de nouvelles livraisons sont prévues dans la province.

Pour le moment, seuls les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech ont été approuvés par Santé Canada.

Un troisième vaccin, du fournisseur britannique AstraZeneca et de l'Université d'Oxford, a récemment été approuvé au Royaume-Uni.

Des éclosions inquiétantes pour le déroulement des cliniques

Une envolée de nouveaux cas de COVID-19 liés aux rassemblements des Fêtes ont été dépistés au Nouveau-Brunswick depuis le samedi 2 janvier.

La Dre Russell a affirmé que trois éclosions distinctes dans deux zones, Moncton et Fredericton, font actuellement l'objet d'enquêtes de la santé publique.

Ces éclosions, en plus de l'arrivée du nouveau variant plus contagieux, suscitent des craintes pour le déroulement de la campagne de vaccination.

Ce qui nous inquiète, c’est si nous avons des éclosions qui ne sont pas contenues, parce que ça pourrait avoir des implications sur le déroulement des vaccins , a déclaré Jennifer Russell mardi matin.

Le Nouveau-Brunswick recense 55 cas de COVID-19 après la dernière mise à jour de lundi.