COVID-19 : que décidera le gouvernement du Québec?

Au départ, le premier ministre avait prévu s’adresser aux Québécois mardi, à 17 h, lors d’un point de presse virtuel, mais lundi soir son cabinet a fait savoir que l’événement était annulé et reporté à la même heure mercredi.

Selon nos sources, les membres du gouvernement veulent se donner plus de temps pour peaufiner les détails de l'annonce à venir, les scénarios évoqués impliquant de nombreux chambardements.

Avant d’aller plus loin, un retour dans le temps s’impose. Voici des photos de la situation de la pandémie aux différents moments où Québec a annoncé d’importantes décisions.

Le 28 septembre, dans une conférence de presse tenue en fin d’après-midi, François Legault avait relevé le niveau d’alerte partout dans la province. Plusieurs régions, dont le Grand Montréal, passaient en zone rouge.

Ce jour-là, on rapportait 750 nouveaux cas d’infection à la COVID-19 ainsi que 212 hospitalisations et 37 patients aux soins intensifs.

Malgré cette annonce, les cas quotidiens rapportés par les autorités ont continué de croître. Par exemple, le 19 novembre, le Québec déplorait 1207 nouvelles infections à la COVID-19 et 651 hospitalisations, dont 101 personnes traitées aux soins intensifs.

C’est à ce moment que le premier ministre Legault a annoncé qu’il permettait des rassemblements en famille ou entre amis d’un maximum de 10 personnes du 24 au 27 décembre. Le gouvernement est toutefois revenu sur sa décision le 3 décembre, en retirant la possibilité de tenir des rassemblements en zone rouge.

Loin de ralentir, la deuxième vague de la pandémie s’est accélérée, alors que la santé publique rapportait 1470 nouvelles contaminations le 3 décembre. À ce moment, 737 personnes étaient hospitalisées, dont 99 aux soins intensifs.

Un peu à l'image d'une boule de neige qui dévale une pente, le bilan de la COVID-19 a continué de s’alourdir au cours des semaines qui ont suivi.

Le 4 janvier, les autorités de santé publique ont déclaré 2546 nouvelles infections. Les hospitalisations sont en hausse : elles se sont établies à 1294, dont 188 personnes aux soins intensifs.

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), jamais autant de personnes n’ont été hospitalisées aux soins intensifs depuis la mi-mai.

Un couvre-feu?

Plusieurs experts interrogés par Radio-Canada s’entendent pour dire que les mesures prises jusqu’à maintenant ne fonctionnent pas et pensent qu’il faut prendre le taureau par les cornes et obliger la population à suivre des règles plus sévères qui pourraient s’apparenter à celles qu’on a connues au début du printemps dernier.

Le 1er octobre, le 1er novembre, on était à 1000 [nouveaux] cas par jour, on était sur un plateau. Le 1er décembre, on était à 1500, et là, on approche 3000 , a déploré Benoît Mâsse, professeur de médecine sociale et préventive à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, en entrevue à Tout un matin.

Au vu de ces chiffres, M. Mâsse pense que le gouvernement n’a maintenant plus de marge de manœuvre pour accueillir plus de malades de la COVID-19 dans les hôpitaux et qu’il doit prendre les décisions qui s’imposent, même si ce sont des choix déchirants .

La professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, Roxane Borgès Da Silva, estime que le gouvernement doit penser à des mesures comme un couvre-feu, à l’image de ce qui a été décrété en France.

Les deux experts proposent de fermer toutes les entreprises, comme au printemps dernier, ainsi que les écoles secondaires, et ce, pour une période minimale d’un mois, jusqu’à la fin de janvier.