Les livres sont des biens essentiels, soutiennent les libraires

La librairie Appalaches, à Sherbrooke, a ouvert ses portes en pleine pandémie, à la fin d’octobre. Son propriétaire, Sylvain Descours dit avoir vendu beaucoup de livres jusqu'à Noël, avant de devoir fermer ses portes jusqu'au 11 janvier.

Une situation qu'il déplore vivement.

Moi je pense que c'est une erreur, c'est certain. Il y a plusieurs pays où les librairies ont fermé et il a eu des manifestations. On est des personnes sociales, on est des personnes culturelles, puis il y a peu de choses qui sont permises en tant qu'activités culturelles actuellement , remarque-t-il.

L’éditeur sherbrookois de livres pour enfants Yves Nadon est du même avis.

Je trouve que les livres sont un bien essentiel. Mettre l'alcool avant les livres m'apparaît comme un drôle de choix social. Que Costco puisse vivre, que McDo puisse vivre, que les libraires aient de la difficulté, ça me dépasse royalement. Yves Nadon, éditeur sherbrookois de livres pour enfants

Malgré qu’on a des écoles où le but est d’apprendre aux citoyens à être des lecteurs, on ne semble pas avoir compris que ça marche avec des livres, tout cela , s’exaspère-t-il.

Beaucoup de lecture en temps de confinement

Toutefois, les gens lisent beaucoup en ce temps de confinement, constate l'autrice sherbrookoise Raphaëlle B. Adam, qui a publié son premier livre l'été dernier.

De le voir sortir en pleine pandémie et d'avoir quand même une très belle visibilité, je n'aurais pas pu demander mieux, vraiment. Je suis très surprise, et je n’en reviens pas encore. Je trouve que j'ai eu beaucoup de chance , se réjouit-elle.

Tout ce que Sylvain Descours souhaite, de son côté, est de pouvoir rouvrir à nouveau lundi prochain, ou qu'on permette aux clients de venir chercher leurs livres comme un repas pour emporter.

Sinon, il compte reprendre un service de livraison à Sherbrooke.

D’après les informations de Jean Arel