Vaccin : 21 % des travailleurs de l’Hôpital régional de Windsor hésitants

C’est ce que dévoile un sondage publié par la direction de l’hôpital.

Les résultats du sondage, publié jeudi, inquiètent vivement le médecin hygiéniste responsable de la région, le Dr Wajid Ahmed.

Selon lui, beaucoup, beaucoup de gens dans le monde sont vraiment impatients et désireux de se faire vacciner, mais ils n'y ont pas accès. Il est donc essentiel que les personnes qui refusent actuellement le vaccin soient en contact avec des personnes en qui elles ont confiance pour obtenir des informations et répondre à leurs craintes et préoccupations.

Vacciner des résidents de foyers en éclosion

Le Dr Ahmed, qui a fait ces commentaires à la radio de CBC lundi, a ajouté que les premières doses du vaccin fabriqué par la compagnie Moderna sont arrivées récemment dans la région. Celles-ci ont été réservées aux résidents des foyers de soins de longue durée de Windsor-Essex.

La vaccination de ces groupes a débuté le 1er janvier. En date de lundi, les résidents et les employés de cinq foyers de soins de longue durée de la région avaient reçu leur première dose.

Nous espérons que nous serons en mesure de vacciner complètement toutes ces maisons en temps opportun , a déclaré le Dr Ahmed.

Il y a actuellement des éclosions de COVID-19 dans 20 foyers de soins de longue durée et maisons de retraite, c’est-à-dire près de la moitié des établissements de la région. Pour cette raison, les foyers qui n’ont pas signalé d’éclosion sont la priorité pour le moment, précise le Dr Ahmed.

Beaucoup d’espoir

Selon la directrice générale du foyer de soins de longue durée Amica Riverside, à Windsor, l’arrivée du vaccin dans la région est une source de beaucoup d’espoir .

Lisa Rufo explique que les 10 derniers mois ont été très, très, très longs et difficiles pour nos résidents, notre personnel, et, vraiment, le monde entier .

La majorité du personnel de l'établissement, environ 85 %, a déjà été vaccinée, a-t-elle déclaré.

38 décès en moins d’une semaine

La santé publique de la région de Windsor-Essex a recensé un total de 38 décès en moins d’une semaine, dont 16 lundi.

Sur les 16 décès annoncés, 13 étaient des résidents d'établissements pour personnes âgées, 1 était un travailleur en foyer de soins et 2 étaient issus de la collectivité, selon le Bureau de santé du comté de Windsor-Essex.

Plus de 2000 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés dans la région en 11 jours.

Nous commençons à voir les cas résultant d'une exposition possible liés à des réunions de la veille de Noël et du jour de Noël, et même d'autres rassemblements qui ont eu lieu avant Noël , selon le Dr Ahmed.

Il y a deux éclosions dans des écoles : à l'école primaire catholique St. Rose et à l'école élémentaire Georges P. Vanier.

Deux éclosions dans des hôpitaux sont également en cours, à l'Hôtel-Dieu Grace Healthcare et au campus Met de l'Hôpital régional de Windsor.