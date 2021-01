Les voyageurs Estriens chamboulés par l’actualité

Quand Dirk Waanderberg, le propriétaire du Speedy Gym de Granby, s'est envolé pour Orlando et Miami le 27 décembre, il ne se doutait pas des réactions qui l'attendraient à son retour dimanche dernier.

Depuis ce matin, je n'arrête pas d'avoir des insultes, puis des menaces sur mon mur Facebook , se désole-t-il. Ce sont des gens que je ne connais pas, parce que c'est même pas des amis.

Il explique qu’il n’avait jamais entendu parler d’une prime potentielle de 1000 $ avant son départ.

Avant, on n’en savait rien du tout. Ce n’est pas parce qu’on reçoit une prime qu’on va voyager plus [...]. On avait décidé de partir parce que c’était le Nouvel An, on voulait partir et c’était déjà prévu depuis longtemps , note-t-il.

Il dit cependant être d'accord avec cette mesure.

On nous oblige à rester deux semaines à la maison pour pas bouger. Écoutez, c'est le gouvernement qui oblige ça. [...] Deux semaines qu’on ne peut pas travailler, c’est bien qu’ils nous donnent 1000 $ , ajoute-t-il. Oui, je vais la demander [la prime] si on y a droit.

Selon lui, les voyageurs devraient avoir le droit d’éviter la quarantaine s’ils obtiennent un test négatif de COVID-19 à leur retour, et il affirme qu’il aurait même été prêt à payer pour un tel test.

Malgré tout, il n’a pas l’intention de faire fi des mesures d'isolement.

Qu’il y ait la prime ou pas, moi je vais rester à la maison, parce qu’on est légalement obligés [...]. Il faut respecter la loi pareil. Si on me demande de me laver les mains, je vais me laver les mains. Si on me demande de mettre un masque, je vais mettre un masque , conclut-il.

Un retour de voyage compliqué par le test obligatoire

Pour les Estriens encore en voyage, l'enjeu est tout autre. Une femme qui doit revenir de Cuba le 9 janvier et qui a préféré rester anonyme considère que l'obligation d'obtenir un test négatif avant son retour lui mettra des bâtons dans les roues.

Ici, ce n'est pas comme au Canada où ça prend 24 heures avant d'avoir son résultat. Là, j'ai peur. Est-ce que je vais réussir à avoir le papier pour embarquer dans l'avion? Si j'avais su ça avant, probablement que j'aurais annulé mon voyage , s’attriste-t-elle.

Les agences de voyages sont bien conscientes de ce problème.

Il y a eu des problèmes parce qu'on essayait de trouver des endroits, des cliniques où il y avait des tests qui étaient possibles et il n'y avait rien avant le 8 ou le 9 janvier, alors que les clients revenaient vers le 10-11, donc les délais étaient trop courts. On ne sait pas s'ils auront le résultat à temps , relate Christian Dubreuil, directeur de l'agence Aquaterra de Sherbrooke.

Ces nouvelles mesures ont engendré une nouvelle vague d'annulations.

C'est revenu comme au printemps dernier pour le moment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui voyagent. On aimerait ça qu'il y ait un test à l'arrivée plutôt à l'aéroport, un test rapide, comme ça se fait à Calgary présentement depuis septembre, il y a un projet pilote. Ça serait beaucoup plus simple et plus efficace , croit-il.

