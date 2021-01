Calgary bat son record de vente de maisons en décembre établi en 2007

L’organisme affirme que les faibles taux d’intérêt jumelés à une baisse de 20 % des inventaires ont contribué à faire grimper les ventes de maisons à 1199 en décembre 2020. C'est une augmentation de 40,1 % par rapport à décembre 2019.

Dans les municipalités avoisinantes, les ventes de maisons à Airdrie, au nord de Calgary, ont aussi atteint un niveau record en décembre. À Cochrane, au nord-ouest de la ville, les ventes de maisons ont connu leur meilleure année en cinq ans en 2020.

Des villes à travers le Canada ont noté que la saison d'achat de maison avait été repoussée dans la seconde moitié de 2020 après les fermetures printanières liées à la pandémie de COVID-19.

Selon l'économiste en chef du Real Estate Resources For Calgary (CREB), Ann-Marie Lurie, la deuxième vague des restrictions associées à la COVID-19 n'a jusqu'à présent pas entravé les ventes immobilières comme cela a été le cas lors de la première vague de restrictions au printemps.

Malgré la flambée de décembre, Calgary n'a pas connu le même niveau de ruée vers l'immobilier que les autres villes et les ventes totales de maisons pour 2020 à Calgary ont diminué de 1 % par rapport à 2019.

Selon un récent rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, pendant l'été et le début de l'automne, la pandémie et le secteur de l'énergie ont freiné la demande de logements à Calgary, en particulier dans les immeubles à appartements.