Le transport de denrées par avion devancé en Basse-Côte-Nord

La Société des traversiers du Québec (STQ) prévoit que le début hâtif de son programme de livraison par avion et par camion pourrait contribuer à rattraper les retards accumulés dans la livraison des marchandises depuis plusieurs semaines.

C’est en collaboration avec le gouvernement fédéral et son programme Nutrition Nord que la STQ Société des traversiers du Québec peut ainsi livrer les commandes de nourriture périssable en Basse-Côte-Nord et sur l’île d’Anticosti.

C’est vraiment une situation qui a été produite à la suite du bris du Bella Desgagnés. On a débuté le programme de désenclavement hivernal immédiatement lorsqu’on a eu la confirmation que le navire ne pourrait reprendre à 100 % ses activités , explique le porte-parole de la STQSociété des traversiers du Québec , Bruno Verreault.

Le programme de désenclavement est normalement lancé vers la fin-janvier, lorsque les conditions de navigation dans le fleuve deviennent plus problématiques.

Le retour du NM Nordik Express

D’ici là, le transport de marchandises par voie aérienne se fera en parallèle avec la desserte maritime, qui devrait sous peu être assurée par le prédécesseur du Bella Desgagnés, le NM Nordik Express.

Le navire Nordik Express a assuré le transport de marchandises et de personnes sur la Basse-Côte-Nord jusqu'en 2013 (archives). Photo : Radio-Canada

Le transporteur Relais Nordik a annoncé qu’il travaille depuis plusieurs jours pour la remise en service du navire, qui n’a pas navigué depuis plusieurs années.

Actuellement amarré au port de Québec, le Nordik Express naviguera aussitôt que possible afin d'assurer la livraison des marchandises pour le reste de la saison régulière.

Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent, Randy Jones, estime cependant que le fait que la STQSociété des traversiers du Québec n’ait pas pu bénéficier d’un navire de remplacement pour ces nombreux jours est inacceptable.