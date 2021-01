Des voix s'élèvent pour accélérer la campagne de vaccination au Québec

Plus de deux semaines après le début de la campagne de vaccination au Québec, des experts croient qu’il faut accélérer la cadence. Cependant, le gouvernement rappelle que l’opération dépend du nombre de doses reçues.

Depuis le 14 décembre, un peu plus de 30 000 Québécois ont reçu le vaccin, mais des experts estiment qu’il est possible de faire mieux, étant donné que le congé des Fêtes est terminé.

La Dre Cécile Tremblay, microbiologiste-infectiologue au CHUM, estime qu’il ne s’agit pas d’une campagne de vaccination de routine .

Être plus proactifs et puis adopter une attitude de vaccination de masse, ce qui n'est pas la même chose qu'une vaccination de routine, c'était ça le plan au Québec , a-t-elle indiqué.

Les aînés des CHSLD, ceux des résidences privées et leur personnel soignant sont vaccinés en priorité. Les autres travailleurs de la santé commencent à recevoir leur première dose, ce qui aurait dû être fait avant dans les centres hospitaliers, pensent certains travailleurs du milieu.

En ce moment, la COVID nous frappe de plein fouet à Montréal et dans les couronnes et, malheureusement, la campagne de vaccination est vraiment en retard par rapport à nous. Si on perd du personnel essentiel, ça va être extrêmement difficile. Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence

Pour Maryse Guay, professeure-chercheuse à l'Université de Sherbrooke, il est nécessaire d’éviter la dissension .

Je pense que l'important actuellement, ce n'est pas de faire dissension et ce n'est pas d'avoir des discours qui vont à l'opposé , dit-elle.

Membre du comité sur l'immunisation, la Dre Maryse Guay rappelle que la vitesse de vaccination dépend entre autres des fabricants.

On a fait tout ce qui était possible en fonction des contraintes et des doses qui étaient rendues disponibles , soutient-elle.

« Ça va très bien »

Pour sa part, Dalia Toledano, directrice au CIUSSS de l'Ouest-de-l’Île-de-Montréal, estime que l'opération se déroule bien.

En ce moment, on va à un rythme qui nous est demandé par le ministère de la Santé et des Services sociaux afin que toute la région de Montréal travaille à la même cadence. Je trouve que ça va très bien , affirme-t-elle.

Le cabinet du ministre de la Santé affirme que le plan suit son cours. Le Québec est l'une des provinces qui vaccine le plus. La cible demeure la même : vacciner 650 000 personnes d'ici le 1er avril. Et c'est un objectif qui semble encore réaliste.

Après le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec est la province qui vaccine le plus au prorata de la population. Les vaccins sont sur place et nous avons bon espoir que le rythme soutenu que nous avons maintenu dès le départ de l’opération sera au rendez-vous cette semaine. Marjaurie Côté-Boileau, attachée de presse du ministre de la Santé

Mme Côté-Boileau a souligné que le Québec a reçu 32 500 doses du vaccin Moderna. Au total, 87 000 doses de vaccins, toutes compagnies confondues, ont été livrées au Québec.

Avec les informations de Véronique Prince