Les Saguenéens accueilleront d'abord le Drakkar et le Phoenix

C'est ce qu'a annoncé la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) par voie de communiqué lundi après-midi.

Chicoutimi jouera contre Sherbooke le vendredi 24 et Baie-Comeau le dimanche 26 dans un Centre Georges-Vézina où, comme c'est le cas depuis le début de la saison au Québec, les partisans ne seront pas admis en raison des règles sanitaires en lien avec la COVID-19. Les deux clubs invités croiseront le fer le samedi 25.

L'organisation des Saguenéens avait appris le 21 décembre dernier que deux événements en environnement protégé allaient être présentés à Saguenay. Le second aura lieu du 30 janvier au 7 février. À cette occasion, trois nouvelles équipes seront accueillies, soit les Olympiques de Gatineau, les Foreurs de Val-d'Or et les Tigres de Victoriaville. Lors du 2e événement, les équipes s'affronteront deux fois, pour un total de six matchs. Chicoutimi jouera contre Victoriaville les 30 et 31 janvier, contre Val-d'Or les 2 et 6 février ainsi que contre Gatineau les 4 et 7 février.

Tous ces matchs compteront pour le classement de la saison régulière. Pour l'instant, rien n'a été annoncé pour les équipes des Maritimes. Exceptionnellement, toutes les équipes de la LHJMQ participeront aux séries éliminatoires.