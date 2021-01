Presque 10 000 personnes vaccinées dans la région

Dans la capitale, plus de 8400 personnes ont reçu une première injection à l’Hôpital d’Ottawa depuis que la première dose y a été administrée le 15 décembre. La distribution des rappels commence cette semaine.

L’établissement de santé veut vacciner tous les travailleurs de la santé d’Ottawa qui côtoient des patients dans les 6 à 8 prochaines semaines. La clinique du campus Civic vise à administrer 1500 à 1800 doses par jour.

Du côté québécois de la rivière des Outaouais, 1025 doses ont été données. La vaccination y a été lancée le 21 décembre.

Plus de 90 % des résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond font partie du lot, de même qu’un bon nombre de travailleurs au sein de l’établissement, dans d'autres CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et dans des milieux de soins aigus comme les salles d’urgence et les unités de soins intensifs, précise la Dre Carol McConnery, médecin-conseil à la direction de la santé publique du Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

À ce jour, l’Hôpital d’Ottawa et le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond restent les seuls sites de vaccination contre la COVID-19 à Ottawa et Gatineau.

Le Moderna arrive en Outaouais mardi

Bonne nouvelle pour l’Outaouais : le vaccin de la firme Moderna arrivera dans la région mardi, indique la Dre McConnery.

Ce vaccin, qui peut être transporté d’un lieu à l’autre, contrairement à celui de Pfizer, permettra au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais de commencer la vaccination dans d’autres CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . Seuls les résidents recevront le produit de Moderna jusqu’à nouvel ordre.

Ces vaccins s’ajouteront à ceux de Pfizer, dont le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais recevra 2000 doses de façon hebdomadaire au cours des prochaines semaines.

La Dre McConnery s’attend à ce que le volume des livraisons du Moderna augmente, de façon à pouvoir commencer dès février à offrir le vaccin à la population dans de nouveaux sites et selon les critères établis par la province.

Des critiques s’élèvent

Pour l’instant, il ne manque pas de personnel pour administrer les vaccins, assure la Dre McConnery.

Face à une réalité épidémiologique précaire, le 30 décembre, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais a dû rehausser le délestage des activités médicales non urgentes. Selon le président du syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais, Patrick Guay, d’autres dégagements sont à venir. Habituellement, pour les soins de santé en Outaouais, on manque de personnel. Alors si on ajoute un besoin additionnel en Outaouais, c’est sûr et certain qu’on aura de la difficulté à répondre à la demande , a-t-il indiqué en entrevue.

En Ontario, le ralentissement de la vaccination pendant les Fêtes a suscité de vives critiques. À l’Hôpital d’Ottawa, l’immunisation a été mise sur pause les fins de semaine et les jours fériés au début de son opération. Les doses sont maintenant administrées sept jours par semaine.

Selon la députée provinciale d’Ottawa-Vanier Lucille Collard, la vaccination n’est clairement pas assez rapide. On s’explique mal la lenteur [de la campagne] et la pause. La COVID ne prend pas de pause, alors on ne devrait pas en prendre , a-t-elle réagi.

Avec des informations de Thomas Laberge, Josée Guérin et Catherine Morasse