COVID-19 : les ambulances de Windsor-Essex sont dépassées

Au cours de la semaine dernière, nous avons passé quelques jours à manquer d'ambulances pour couvrir tout le territoire , selon le chef des services médicaux d'urgence de Windsor-Essex, Bruce Krauter. Il a fait cette déclaration lors d'une réunion publique virtuelle avec les dirigeants des hôpitaux de la région lundi.

C'est une situation très effrayante. Je n'ai qu'un certain nombre d'ambulances pour répondre à ces transports [liés à la COVID-19] ainsi qu'aux appels d'urgence. Bruce Krauter

Les services hospitaliers et paramédicaux du Sud-Ouest et de la grande région de Toronto subissent le contre-coup de la flambée continue des contaminations, et sa situation pourrait préfigurer ce que le reste de l'Ontario doit affronter.

Bruce Krauter, chef des services médicaux d'urgence de Windsor-Essex. (archives) Photo : CBC/Meg Roberts

Lundi, il y avait 333 personnes aux soins intensifs dans la province. Il s'agit du double du seuil auquel les hôpitaux sont forcés de reporter ou annuler certains services.

La région de Windsor fait actuellement partie de celles avec le taux de positivité le plus élevé au Canada, selon le Dr Wassim Saad, chef du personnel de l'Hôpital régional de Windsor (WRH).

Depuis lundi, l'établissement a dû reporter ou annuler des interventions chirurgicales non urgentes pour libérer de la place pour les patients atteints par le coronavirus.

Le Dr Wassim Saad est chef du personnel de l'Hôpital régional de Windsor, qui a commencé à reporter ou annuler des interventions chirurgicales non urgentes lundi. Photo : Radio-Canada

60 à 70 % de nos lits d’unité de soins intensifs sont occupés par des patients déclarés ou suspectés positifs à la COVID-19 , et ce malgré les reports et annulations, affirme-t-il en entrevue avec Radio-Canada. S'il ne parle pas de point critique, il indique que vous avez moins de capacité à vous occuper des patients non-COVID qui ont besoin de nos ressources dans des situations d'urgence.

Nos organisations sont poussées dans leurs retranchements. Dr Wassim Saad, chef du personnel de l'Hôpital régional de Windsor

Des transferts de patients - une valve de sécurité , selon le Dr Saad - sont aussi entrepris entre les hôpitaux de Windsor-Essex; ceux en soins de réhabilitation sont notamment accueillis à l'hôpital l'Hôtel-Dieu Grace Healthcare, à Windsor.

Nous avons pris en charge 72 patients depuis le 29 décembre, relate la PDG de l'établissement, Janice Kaffer. C'est vraiment au-dessus de ce que nous faisons normalement à pareille époque - et de ce que nous pouvons faire.

Janice Kaffer, présidente de l'hôpital pour les soins post-actifs Hôtel-Dieu Grace Healthcare à Windsor. Photo : CBC/Sanjay Maru

Elle note également que le personnel hospitalier est parfois appelé à des dépassements de fonctions, que ce soit dans la tenue de centres de dépistage et désormais de vaccination, ou encore de déploiement dans des foyers pour aînés en proie à des éclosions.

Pour elle, la responsabilité doit être mise sur le comportement de la population dans ce moment critique .

Les gens supposent que nous avons une capacité infinie. Si les unités de soins intensifs sont pleines, que se passe-t-il si vous êtes dans un accident de voiture et que l'hôpital n'a pas la capacité de prendre soin de vous? Janice Kaffer, PDG de l'hôpital Hôtel-Dieu Grace Healthcare