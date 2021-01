Le comité organisateur de la Guignolée marqué par la pandémie et les nombreux besoins

Le montant final amassé n’est pas encore connu, mais 150 000 $ additionnels, remis par la Guignolée nationale et le mouvement Desjardins, seront distribués dans différentes villes de la région.

Dans la MRC d'Abitibi, deux membres du comité organisateur ont attrapé la COVID-19. Ils ont tout de même réussi à amasser entre 32 000 $ et 33 000 $ avec une collecte de fonds sur le web.

La présidente de la Guignolée pour la MRC d’Abitibi Mariane Michaud raconte que cela a porté un dur coup à leur campagne. Donc on resserre encore les liens, on annule les boîtes à lunch, et on part à nouveau, cette fois-ci avec un site web et une collecte en ligne. Il y a donc énormément de démarches qui ont été faites de la part de mes collègues. Pour moi 32 000$, c’est considérable, tout ce qu’on a frappé comme difficultés au fil du temps , souligne-t-elle.

La banque alimentaire a dû agrandir cette année à la Ressourcerie Bernard-Hamel. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Mariane Michaud se dit tout de même un peu déçue d’avoir recueilli 20 000 $ de moins que l’année passée. Elle espère avoir une partie du 150 000 $, montant provenant du Mouvement Desjardins et de la Grande guignolée nationale, qui sera redistribué dans différentes villes de l’Abitibi-Témiscamingue.

On est dans une période de crise, et plus que jamais, ces sous-là sont nécessaires aux gens défavorisés. Mariane Michaud

Du côté de la MRC d’Abitibi, on a recueilli environ 70 000 $ cette année, un montant plus élevé que l’an dernier, selon le responsable de la Guignolée pour le secteur La Sarre, Alain Desrochers.

Cependant, beaucoup moins de denrées ont été données puisque la campagne s’est concentrée sur les dons des entreprises et les dons en ligne.

On récoltait beaucoup de denrées dans les rues, la journée de la Grande guignolée, dit-il. L’équipe de bénévoles travaillait toute la journée à démêler les denrées, les jouets, toutes les choses qu’on recevait, mais en ne l’ayant pas eu cette année, on a eu comme une dizaine de caisses de denrées récoltées dans toute la période de la Grande guignolée […] C’est toute une différence.

La responsable de la Guignolée pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, Nathalie Larose, précise qu’en raison du confinement, on pourrait attendre encore plusieurs jours avant de connaître le montant final amassé dans toute la région.