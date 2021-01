Hydro-Québec affirme vouloir régler le problème des pannes fréquentes

Hydro-Québec s'engage à trouver des solutions, en 2021, aux fréquentes pannes de courant en Matanie et dans l'est de la Mitis.

Avec tous les systèmes informatiques installés dans la ferme du producteur laitier, Gilles Turcotte, l’électricité est plus essentielle que jamais.

Dans les derniers mois, il y a eu beaucoup trop de pannes de courant au goût du fermier, ce qui lui a fait perdre du temps et de l'argent. On parle autant du jour comme de la nuit et depuis un petit bout, c’est pire que ça n’a jamais été , commente M. Turcotte.

Les données d’Hydro-Québec montrent qu'en effet, les secteurs de la Matanie et l’est de la Mitis font face à un grand nombre de pannes de courant.

Priorité pour Hydro-Québec

La société d'État assure que ce problème dans la région fait partie des priorités pour la prochaine année.

Cependant, il est encore trop tôt pour préciser l’ampleur des travaux à faire et le temps que ça prendra, indique Stéphane Dumaresq, conseiller en relation avec le milieu à Hydro-Québec. Il y a plusieurs localités qui sont en bordure de mer donc exposées au vent, mais aussi en milieu salin. Il pourrait y avoir un impact et c’est ça qu’on veut pouvoir déterminer. Est-ce qu’il y a des localités, des endroits qui sont plus touchés que d’autres , explique le porte-parole de la société d’État.

Il y a beaucoup d'impatience dans la région. Une pétition citoyenne circule en ligne depuis quelques jours et quelques centaines de personnes l'ont déjà signée.

Les clients qui subissent les pannes de courant commencent à perdre patience (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Les élus aussi font des pressions

Hydro-Québec affirme vouloir rencontrer les élus de la région d'ici la fin du mois de janvier dans le but de faire avancer rapidement le dossier.

La Municipalité de Baie-des-Sables a adopté une résolution au début du mois de décembre pour demander à la société d’État de régler le problème.

Les gens veulent des résultats, dit le maire de Baie-des-Sables, Denis Santerre. Telus s’installe, on a des systèmes informatiques qui s’installent. On est capable d’avoir la haute vitesse, maintenant. C’est le service électrique [pour lequel on] a besoin d’avoir une réponse , commente M. Santerre.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé attend lui aussi des réponses.

Il a demandé à ces concitoyens de lui signaler les pannes afin de localiser les secteurs de sa circonscription les plus touchés.

Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le député a l'intention de déposer à Hydro-Québec cette recension des pannes. La seule façon de vérifier si c’est une priorité, c’est quand il n’y aura plus de problème. Donc, tant mieux si Hydro-Québec a envie de nous rencontrer. On sera prêts.

Avec les informations de Jean-François Deschênes