Voyager en temps de pandémie pourrait coûter cher

Bien qu'ils déconseillent aux gens de partir pour des voyages de plaisance, la plupart des agences de voyages demeurent ouvertes pour assurer un service aux clients qui doivent voyager pour le travail ou pour des raisons humanitaires.

Nos voyageurs qui ont tout de même pris la décision de partir à l'international, malgré le contexte actuel, ont été très bien informés de leurs responsabilités. On a un préavis de réservation qui est très informatif , explique le vice-président de Voyages Arc-en-ciel, Justin Bordeleau.

À partir de jeudi, les voyageurs devront présenter à la compagnie aérienne un résultat négatif d'un examen de dépistage de la COVID-19 avant de pouvoir monter dans un avion pour revenir au pays.

Les voyagistes nous ont envoyé une liste d'endroits où le service était disponible. Dans la plupart des cas, il s'agit de cliniques privées qui chargent des frais pour le test , précise Justin Bordeleau.

Une quarantaine qui coûte cher

Si le voyageur doit se placer en quarantaine, il devra assumer lui-même ses frais d'hôtel et de subsistance pour la durée de sa convalescence.

Les assurances vont couvrir uniquement si la COVID-19 a été contractée à destination , explique Justin Bordeleau. Le voyageur pourrait donc devoir faire la démonstration qu'il n'était pas infecté ni asymptomatique lors du départ.

Comme les voyages non essentiels sont déconseillés, il est aussi acquis que le Canada ne nolisera pas d'avion pour ramener les ressortissants canadiens au pays.

La majorité de la population respecte à la lettre les directives gouvernementales. Le fameux 1000$ en question qui a beaucoup fait jaser et qui devrait bientôt être retiré, ça n'a pas eu d'incidence ici. Les contraintes et les responsabilités des voyageurs sont augmentées. Les gens sont bien informés et les voyages internationaux demeurent très marginaux en ce moment.

On a rarement vu une réaction de colère aussi forte que ça.

Selon le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, les bureaux de circonscription de ses députés fédéraux reçoivent des courriels de colère et des appels de protestation par dizaines.

Les gens ont besoin de se faire dire immédiatement que des gestes seront posés. On a rarement vu des réactions de colère aussi fortes que ça dans nos bureaux , explique-t-il.

Monsieur Blanchet rappelle que cette aide financière avait été mise sur pied par Ottawa pour les gens forcés de voyager pour le travail ou pour un cas de force majeure. L'information parue au cours des derniers jours dans La Presse, confirmant qu'un touriste, revenu de voyage de plaisance, y a aussi droit a choqué tout le pays. Le député est optimiste qu'Ottawa modifie rapidement cette loi afin d'en corriger les lacunes.

Il faut que le gouvernement modifie de façon rétroactive la loi afin que l'argent ne soit pas accessible à ceux qui ont voyagé à des fins de loisirs. Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois

Le chef refuse toutefois de pointer tous les voyageurs du doigt en les traitant d'irresponsables.

On ne peut pas demander à tous ceux qui voulaient aller en voyage avant la pandémie, qui ont acheté leurs billets avant la pandémie, de sacrifier toutes les économies. On doit faire comme aux États-Unis et en Europe et forcer les compagnies aériennes à rembourser les voyages lorsque l'annulation est causée par la pandémie , réclame Yves-François Blanchet.

Selon lui, c'est à Ottawa et au premier ministre Justin Trudeau de s'assurer que ces gens soient remboursés et de se montrer encore plus sévères envers les voyageurs de plaisance.