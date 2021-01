COVID-19 : le personnel de la santé pourrait avoir à faire « des choix déchirants »

La présidente du Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l’Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT), Véronique Éthier, dit que des employés lui ont rapporté avoir remarqué une sorte de relâchement du respect des consignes au cours des derniers jours, comme si les gens avaient oublié les mesures à suivre.

On veut juste rappeler qu' il y a des mesures à prendre avant de se présenter à l’urgence. Il faut redoubler d’efforts par solidarité pour les professionnels en soins parce que, tel que vous le savez, le système en Abitibi-Témiscamingue est déjà sous le respirateur , dit-elle, mentionnant la pénurie de main-d’oeuvre.

Il faut faire attention à nos professionnels en soin parce que s’il y a trop de cas qui doivent être hospitalisés, on ne sait pas ce que ça pourrait donner. Véronique Éthier, présidente de la FIQ-SISSAT

Christine Prégent, représentante nationale pour l’Alliance du personnel professionnel et technique (APTS), rapporte qu’une rencontre a eu lieu lundi après-midi entre la partie patronale et les groupes syndicaux de l’APTS en lien avec la dernière hausse des cas.

Évidemment, lorsque viennent des enjeux de délestage, c’est-à-dire lorsqu’on est requis pour d’autres tâches que les nôtres, il y a l’enjeu d’une potentielle surcharge de travail. Ceci dit, les mises en place par l’employeur semblent bien fonctionner à l’heure actuelle , indique-t-elle.

Christine Prégent, représentante nationale à l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) en Outaouais Photo : Radio-Canada

La représentante de l’APTS explique que des équipes ont été dédiées pour assumer les besoins à venir au cours des prochaines semaines. Elle rappelle que la surcharge de travail existait déjà avant l’arrivée de la COVID-19, mais que la pandémie exacerbe ce côté-là [de surcharge] .

La présidente de la FIQ-SISSAT Véronique Éthier précise qu’il manque présentement 160 professionnels en soins en Abitibi-Témiscamingue.

Il ne faut pas que les gens baissent la garde, et il faut qu’ils [les citoyens] soient un peu solidaires avec les professionnels en soin, parce que si les cas augmentent, on ne sait pas comment on pourra s’occuper de tout le monde. On devra peut-être faire comme dans les grands centres et avoir des choix déchirants à faire , conclut Mme Éthier.

Claudie Beaudoin de l'APTS et la présidente de la FIQ-SISSAT, Véronique Éthier lors d'une tournée pour rencontrer leurs membres en septembre 2020. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Les citoyens doivent consulter le site web  (Nouvelle fenêtre) de la santé publique ou se présenter à une clinique de dépistage sans rendez-vous s'ils pensent qu'ils pourraient avoir la COVID-19.