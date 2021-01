Un ingénieur conçoit une pièce à pression négative pour protéger sa mère

À 91 ans, la résidente du Centre-du-Québec Yvette Prévost peut dorénavant accueillir les gens qui la visitent un à un de façon plus sécuritaire. Son fils, un ingénieur, a conçu une pièce à pression négative à même la cuisine de sa maison.

Claude Lacharité dit avoir investi une journée de travail et environ 450 $ en matériel pour réaliser le projet, notamment pour acheter des plastiques, du bois et un ventilateur de salle de bain.

C’est un mur à ossature de bois avec le vinyle clair, et ensuite j’ai installé un ventilateur [...] pour envoyer de l’air à l’extérieur à partir de cette zone de visite , explique-t-il.

Relié à un détecteur de mouvement, le ventilateur s'allume automatiquement et évacue continuellement l'air de la pièce où se trouve le visiteur vers l'extérieur de la résidence.

Pendant ce temps, Mme Prévost se trouve de l’autre côté de plastiques transparents, qui lui permettent de voir et d’entendre chaque visiteur tout en étant protégée.

Ça vient sécuriser les lieux , ajoute M. Lacharité, en précisant que le système procure une paix d'esprit supplémentaire aux membres de sa famille soucieux de se plier aux consignes sanitaires de la santé publique.

Les visites sont plus conviviales quand on est dans cette section sécurisée là. [...] Elle préférerait qu’on soit avec elle, mais elle, avec les protections, elle n’aime pas ça, parce qu’elle aimerait qu’on enlève notre masque même si on ne peut pas. C’est pour ça qu’on utilise cette zone-là.

De son côté, Madame Prévost se réjouit de cette installation.

Ça fait que mes filles peuvent venir, puis Claude aussi. Je ne m’attendais pas à ça, c’est sûr. Moi, du moment que mes enfants peuvent venir ici, c’est le principal. , conclut-elle.

D'après les informations de Jean-François Dumas