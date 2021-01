80 000 Ottaviens vaccinés d’ici avril, vise la Ville

Dans une mise à jour envoyée lundi, la médecin-chef de Santé publique Ottawa (SPO) Vera Etches et le directeur général des Services de protection et d’urgence de la Ville d'Ottawa Anthony Di Monte ont présenté leurs calculs.

Si les 2 millions de doses des vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna que l’Ontario attend d’ici la fin du mois de mars sont réparties équitablement per capita, Ottawa recevra 160 000 fioles, ce qui suffirait à vacciner complètement les 80 000 habitants des groupes prioritaires , indique le document.

À Ottawa, les groupes prioritaires sont les professionnels de la santé dans les hôpitaux et les établissements de soins collectifs, ainsi que les employés et les résidents des foyers de soins de longue durée et des maisons de retraite.

Ces projections pourraient être revues à la baisse. Étant donné la taille et l’éloignement entre les régions de la province, ainsi que l’impact moins grand de la COVID-19 à Ottawa qu’ailleurs en Ontario, il est raisonnable de supposer que le nombre de doses reçues à Ottawa pourrait être inférieur à cette projection optimiste , tempèrent la Dre Etches et M. Di Monte.

Le 31 décembre, 12 675 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech avaient été livrées au campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa, qui reste le seul site de vaccination dans la capitale à ce jour.

Actuellement, la clinique Civic a la capacité d’inoculer jusqu’à 1 200 personnes quotidiennement.

Bientôt quatre cliniques

Quatre cliniques communautaires seront fonctionnelles à la mi-janvier. Elles sont une mesure d’urgence au cas où davantage de vaccins deviendraient disponibles ou arriveraient plus tôt que prévu. Leur capacité totale sera de 134 000 vaccins par mois.

Les emplacements des premières cliniques communautaires Édifice de l’horticulture du parc Lansdowne

Centre commémoratif Eva-James

Centre de service à la clientèle d’Orléans

Sportsplex de Nepean

En plus des cliniques communautaires, des équipes de vaccination mobiles se rendront bientôt dans les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite.

Alors que l’Ontario a reçu la semaine dernière sa première livraison des vaccins de Moderna, Ottawa ne s'attend pas à faire partie des premiers endroits où ces doses seront distribuées. La Ville et SPOSanté publique Ottawa n’ont pas indiqué de date à laquelle ils attendent l’arrivée de ces vaccins, qui peuvent être déplacés d’un endroit à l’autre, contrairement à celui de Pfizer-BioNTech.

680 000 personnes immunisées en juillet

Au début du mois de juillet, Ottawa espère avoir vacciné en tout 680 000 personnes.

Trois autres cliniques communautaires seront ajoutées dans la phase 2, qui s’étendra d’avril à juin. Pour les opérer, 90 autres personnes administrant les vaccins et 60 employés de soutien non clinique seront nécessaires. D’autres besoins pourraient émerger, indique le document. Ottawa envisage de procéder à des redéploiements et à de nouveaux recrutements pour combler ce besoin.

En plus des mesures déjà en place, dans la phase 2, Ottawa misera sur la vaccination dans les pharmacies, dans d’autres établissements hospitaliers et dans des établissements de soins collectifs pour atteindre ses cibles.