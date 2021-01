Près de 200 entreprises américaines exhortent le Congrès à valider la victoire de Biden

Deux jours avant la comptabilisation officielle des votes du Collège électoral, qui a désigné le démocrate Joe Biden comme président le mois dernier, plus de 170 dirigeants des plus grandes entreprises américaines plaident pour que les élus reconnaissent sa victoire, que des républicains entendent contester.

L'issue de cette élection présidentielle a été décidée, et il est temps pour le pays d'aller de l'avant , écrivent-ils dans une courte lettre rendue publique lundi, alors que le président sortant, Donald Trump, et plusieurs de ses alliés continuent de nier les résultats de la présidentielle de novembre dernier.

Joe Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris ont remporté le Collège électoral, font-ils valoir.

L'initiative regroupe des présidents et PDG d'entreprises, comme Goldman Sachs, Microsoft, Pfizer, Mastercard, KPMG et la National Basketball Association (NBA), qui insistent sur l'ampleur des défis auxquels Joe Biden et son équipe feront face dès le 20 janvier.

La future administration Biden doit s'atteler à la tâche urgente de vaincre la COVID-19 et de rétablir les moyens de subsistance de millions d'Américains qui ont perdu des emplois et des entreprises pendant la pandémie , soutiennent ces dizaines de femmes et d'hommes d'affaires.

Nos dirigeants dûment élus méritent le respect et le soutien bipartisan de tous les Américains à un moment où nous faisons face aux pires crises sanitaires et économiques de l'histoire moderne. Extrait de la lettre

Les tentatives visant à contrecarrer ou à retarder ce processus vont à l'encontre des principes essentiels de notre démocratie , soulignent-ils, avant d'ajouter que les tribunaux ont rejeté les contestations électorales.

Depuis l'annonce de sa défaite, le président Trump a multiplié les démarches pour se maintenir en poste, notamment devant les tribunaux; il a ainsi brandi sans preuve des fraudes électorales massives et des théories conspirationnistes farfelues.

Lui et ses alliés ont encaissé quelque 60 défaites judiciaires visant à contester les résultats dans des États clés, notamment devant la Cour suprême. Le président sortant et ses partisans ont en outre exercé des pressions politiques sur des élus locaux, notamment au Michigan et en Georgie.

Dans une tentative de dernière minute de rester en poste, Donald Trump a demandé samedi au secrétaire d'État de la Georgie de « trouver » les bulletins de vote nécessaires à sa victoire dans l’État, a révélé le lendemain le Washington Post, qui a rendu publique la discussion téléphonique entre les deux hommes.

Exaspéré, un responsable du processus électoral en Georgie – un républicain – a démonté chacun des arguments conspirationnistes du président lors d'une conférence de presse, lundi.

Il peut facilement être démontré [que tout cela est faux], il est prouvé que c'est faux, mais le président persiste, et ce faisant, il sape la confiance des Georgiens à l'égard de leur système électoral , a déploré Gabriel Sterling, qui a dit avoir voulu crier quand il a entendu la diffusion de l'appel.

Des recomptages dans des États clés, dont deux en Georgie, ont confirmé la victoire du candidat démocrate à la présidence.

Dernière étape avant l'investiture

Conformément à la Constitution, le vote des grands électeurs, qui est déjà connu, sera comptabilisé officiellement lors d'une session conjointe des deux chambres du Congrès mercredi.

Sans surprise, le vote qui s'est déroulé à la mi-décembre dans chacun des États a confirmé la victoire du tandem démocrate.

En Georgie, en décembre dernier, les résultats ont été annoncés officiellement par Stacey Abrams, qui faisait elle-même partie des grands électeurs. Photo : Reuters / ELIJAH NOUVELAGE

Joe Biden et Kamala Harris ont remporté 306 grands électeurs, devançant facilement Donald Trump et Mike Pence, qui ont pour leur part recueilli 232 votes. Aucun grand électeur n'a joué les rebelles en allant à l'encontre du suffrage populaire exprimé dans son État.

Plusieurs élus républicains, dont une dizaine de sénateurs, comme Ted Cruz ou Josh Hawley et le chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, entendent cependant s'opposer à l'officialisation de la victoire de Joe Biden, une cérémonie qui ne devrait être qu'une formalité.

Leur tentative de renverser l'élection est toutefois appelée à échouer. Les démocrates sont majoritaires à la Chambre, et au Sénat, contrôlé par les républicains au moins jusqu'aux élections sénatoriales de mardi, plusieurs républicains, dont Mitt Romney, ont déjà indiqué qu'ils ne participeraient pas au stratagème de leurs collègues.

Des poids lourds républicains, dont le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, ont fini par reconnaître la victoire de Joe Biden.

Selon les résultats certifiés des États, l'ancien vice-président démocrate a obtenu un record de plus de 81 millions de voix, un écart de 7,4 millions par rapport aux voix remportées par le président sortant. Il a ainsi recueilli 51,3 % des suffrages contre 46,8 % pour son adversaire républicain.

Les républicains qui contestent la victoire de Joe Biden dans les urnes ne mettent pourtant pas en doute la validité de leur propre victoire.