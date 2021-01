La seule clinique de maternité à Brooks pourrait fermer ses portes en 2021

La majeure partie du budget des cliniques de maternité à Brooks et à Medicine Hat est assurée par le Réseau des soins primaires Palliser ( PCNPCN ), un organisme créé grâce à une entente entre les médecins et Services de santé Alberta ( AHSServices de santé Alberta ).

Or l'organisme n’a reçu aucune augmentation de budget depuis 2012 et doit réduire ses coûts.

Les médecins de Brooks et de Medicine Hat ont appris en mars 2020 que le financement des maternités locales prendrait fin en 2021.

Environ 300 bébés naissent chaque année à Brooks.

Soins possiblement transférés aux médecins

Le maire de Brooks, Barry Morishita, dit mettre tout en œuvre pour tenter de sauver la clinique.

Nous avons mis sur pied des scénarios budgétaires et des solutions de rechange , a-t-il déclaré.

Il dit cependant qu'il y a du travail à faire, car la Municipalité et Services de santé Alberta ne s'entendent pas sur ce à quoi devraient ressembler les soins de maternité.

Le financement cessera dans les prochaines semaines. Dès lors, les soins de nouvelles patientes à faible risque ne pourront pas être pris en charge par la clinique.

Il reviendra alors aux médecins sur place d'offrir les soins prénataux qui ne sont plus proposés à la clinique. Or, la plupart des médecins n'assistent pas les femmes durant leur accouchement en raison de problèmes de responsabilité.

Le modèle actuel fournit un très bon service et à un coût beaucoup moins élevé , explique M. Morishita. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que cela va coûter plus cher, car cela nécessitera un rendez-vous chez le médecin. Les médecins ne disposent pas de beaucoup de temps et, dans certains cas, de connaissance des soins prénataux afin de fournir ce service à valeur ajoutée.

Je suis très déçu du manque de vision de ces décisions. Barry Morishita, maire de Brooks

D’autres inquiétudes en surface

Il existe également des inquiétudes quant à l'avenir de la salle d'opération de Brooks. Celle-ci est utilisée lorsque des femmes doivent accoucher d'urgence ou subir une césarienne.

Un rapport d'Ernst and Young, publié par AHSServices de santé Alberta , suggère la fermeture des salles d'opération qui ne sont pas utilisées au maximum de leur capacité afin de réduire les coûts.

Bien que la province affirme que le financement de la salle d’opération de Brooks restera intact, Barry Morishita croit que l'offre en soins obstétriques de la municipalité en sera diminuée.

Il craint également un exode des médecins si on les oblige à fournir des services qui sont normalement offerts par d’autres professionnels dans d’autres collectivités.

Toutes ces choses s'additionnent et le développement économique en subira également les conséquences , dit-il, ajoutant que la Ville doit trouver une solution d’ici la fin du mois de janvier.

Services maintenus, selon AHS

En octobre, AHSServices de santé Alberta a déclaré que la décision de mettre fin au service venait du réseau local de soins primaires et non de lui.

Dans une nouvelle déclaration envoyée par courrier électronique, un porte-parole de l'organisme indiquait ceci : AHS continue de travailler en étroite collaboration avec les médecins des cliniques de soins de maternité en médecine familiale ( FMMCFMMC ) et du Réseau des soins primaires Palliser ( PCNPCN ) pour explorer les options qui s’offrent aux cliniques.

Nous voulons assurer à nos patientes en soins prénataux et postnataux des régions de Brooks et de Medicine Hat que les soins se poursuivront dans la communauté et que les soins obstétriques à faible risque continueront d'être offerts par l'intermédiaire des médecins de famille, des obstétriciens et des sages-femmes , disait aussi le courriel.

AHSServices de santé Alberta affirme que les soins obstétriques à haut risque continueront d'être offerts dans le cadre du programme de santé des femmes et des enfants de l'organisme, qui comprend l'obstétrique et la gynécologie.

Avec les informations de Dan McGarvey