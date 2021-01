Records d'adoptions à la SPCA de la Côte-Nord

Le confinement ne serait pas étranger au phénomène, selon la directrice générale de la SPCASociété pour la prévention de la cruauté envers les animaux Côte-Nord, Lucie Dionne.

L’organisme s’est même récemment retrouvé sans chien disponible pour l’adoption pendant 48 heures, une première pour sa directrice générale.

La SPCASociété pour la prévention de la cruauté envers les animaux a aussi beaucoup plus de facilité à trouver des familles adoptives pour des chats adultes. Mme Dionne affirme que c'était moins fréquent avant la pandémie .

Au début de 2020, un chien mis en adoption pouvait attendre un mois pour trouver un propriétaire. Ce n'est plus le cas depuis le début de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Ces jours-ci, les chats sont d’ailleurs peu nombreux et les chiens le sont encore moins à la SPCASociété pour la prévention de la cruauté envers les animaux de la Côte-Nord.

Ce qu’on constate comme tendance c’est vraiment une augmentation de la demande , affirme Lucie Dionne. Les gens sont plus informés aussi , remarque-t-elle. Quand ils nous contactent, ils vont nous poser plus de questions.

La SPCA trouve preneurs très rapidement pour les chiens depuis les derniers mois. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

La directrice générale explique cet engouement par le fait que les citoyens passent beaucoup plus de temps à la maison.

Les gens sont disponibles, à la maison. Ils prévoient qu’ils vont avoir la capacité d’éduquer l’animal avant un retour potentiel au travail , avance-t-elle.

Le besoin d’être en contact avec un animal pourrait aussi pousser davantage les potentiels maîtres d’animaux à se révéler, selon elle.

Inquiétudes pour l'après-pandémie

Après la pandémie, les citoyens seront vraisemblablement appelés à retourner sur les lieux de travail. Les animaux nouvellement adoptés vivront donc une première séparation.

La directrice générale de la SPCASociété pour la prévention de la cruauté envers les animaux de la Côte-Nord craint que la vague d’adoption ne laisse place à une vague d’abandon d’animaux lorsque la période de confinement sera révolue.

En tant que directrice de refuge, j'ai toujours une arrière-pensée , souligne-t-elle.

Potentiellement, certains animaux pourraient développer des troubles de comportement en raison de personnes qui ne se seraient pas bien informées lors de l’adoption et qui vont finir par abandonner de nouveau. Lucie Dionne, directrice générale de la SPCA de la Côte-Nord

On s’attend et on est prêt à cette éventualité. Puis si ça n’arrive pas, tant mieux , s'exclame-t-elle.

Il ne reste seulement que quelques pensionnaires à la SPCA de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

C'est dans cette optique que la directrice générale garde des places et des ressources en réserve au cas où le nombre de pensionnaires recommence soudainement à augmenter.

D’après un reportage de Djavan Habel-Thurton