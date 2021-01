Deux émissions de radio spéciales consacrées à des enjeux sociaux sur Radio-Canada

La journaliste Noémi Mercier, qui sera cheffe d’antenne de la chaîne Noovo le printemps prochain, anime du 4 au 7 janvier Faut se parler, une émission consacrée à la diversité et à l’inclusion.

Les émissions de la série, diffusées de 14 h à 15 h, s’amorcent par une entrevue avec une personnalité connue et se poursuivent avec des tables rondes où interviennent des spécialistes.

La réflexion et l’introspection sont également à l’honneur dans la série Carte blanche à…, diffusée du 4 au 8 janvier.

Les chroniqueuses culturelles Eugénie Lépine-Blondeau et Evelyne Charuest, de même que le journaliste Raed Hammoud, l’humoriste et animateur Thomas Leblanc et l’animatrice Karima Brikh abordent respectivement un thème qui leur tient à cœur de 20 h à 21 h.