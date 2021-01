Toronto : les éclosions en milieu de travail devront être rapportées

Les éclosions de COVID-19 - deux employés ou plus - en milieu de travail devront être obligatoirement rapportées aux autorités sanitaires de Toronto. De plus, la Ville publiera sur son site web des informations sur les magasins et autres milieux de travail qui sont aux prises avec des éclosions.

C’est ce qu’ont annoncé la médecin hygiéniste en chef de la Ville, la Dre Eileen de Villa, ainsi que le maire de Toronto, John Tory, lors d’un point de presse lundi après-midi.

Les entreprises devront immédiatement aviser le Bureau de la santé publique de Toronto (TPH) dès que deux ou plus de leurs employés contractent la maladie.

Les données seront publiées les lundis et les jeudis sur le site web de la Ville. La Dre de Villa a précisé qu’un chiffre général sur le nombre d’éclosions - divisé en catégories d’entreprises - sera publié. De plus, la Ville identifiera certaines entreprises qui sont aux prises avec une transmission soutenue, une haute proportion de travailleurs infectés, une éclosion d'une durée significative, tant qu’il n’y a pas de risque pour la vie privée en raison de la taille du lieu de travail .

Selon la Dre de Villa, ces mesures additionnelles sont nécessaires pour s’assurer que le virus n’entre dans la maison des gens, puisque la population doit présentement s’y confiner.

Questionné à savoir si les entreprises contrevenantes seront punies, M. Tory a précisé qu’il s’attendait à ce que les employeurs fassent ce qu'il faut et suivent les nouvelles mesures. Il a ajouté qu’il était possible de porter des accusations et augmenter le nombre d’inspections au besoin et que certaines de ces inspections étaient du ressort du gouvernement provincial.

Le conseiller municipal Joe Cressy, président du conseil de santé de la Ville, a ajouté que l'information, c'est le pouvoir afin de mieux gérer la pandémie.

Il a déclaré que le partage d'informations sur les éclosions sur le lieu de travail aidera à protéger les travailleurs en veillant à ce que les employeurs soient informés et tenus responsables.