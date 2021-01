Le boxeur gatinois Alexandre Gaumont passe chez les professionnels

Le boxeur originaire de Buckingham, Alexandre Gaumont, passe chez les professionnels. Il vient tout juste de signer un contrat avec l’entreprise de promotion Eye of the Tiger Management.

Pour le poids moyen de 25 ans entraîné par son père, cette alliance marque un tournant majeur dans sa carrière.

C’est une des plus grosses entreprises de promotion au Canada [...] Si je fais une comparaison, c’est comme si un Québécois se faisait repêcher par le Canadien de Montréal , illustre-t-il.

Alexandre Gaumont s’entraîne depuis plusieurs années avec son père, Marcelin Gaumont, au club de boxe BG Buckingham. Au fil du temps, il s’est bâti une réputation de cogneur avec une fiche de 24 victoires en 26 combats, dont 16 en K.O.

Le boxeur Alexandre Gaumont en compagnie de son père et entraîneur, Marcellin. (archives) Photo : Radio-Canada

Depuis que je suis tout petit, je fais de la boxe et c’est mon père qui m’a tout appris. On écoute des combats chaque fin de semaine ensemble. Mon père trippe sur la boxe. Donc quand il a appris cela [la signature d’un contrat professionnel], il avait les larmes aux yeux. Il était vraiment fier de moi , raconte le jeune homme de 25 ans.

C’est une grosse fierté. Mon père et moi, ça fait trois grosses années qu’on s’entraîne pour ça. Alexandre Gaumont

La pandémie a forcé l’athlète à revoir son plan de carrière et à prendre une décision déterminante pour son avenir.

Mon but comme amateur était de gagner les championnats canadiens, après cela tourner pro. Cette année je me suis qualifié, mais il y a eu la pandémie, les Jeux Canadiens ont été annulés. J’ai décidé de tourner professionnel plus vite que prévu , dit-il.

J’ai déjà 25 ans, je veux me battre le plus souvent possible [...] C’était soit que j’allais aux Olympiques, soit que je tournais pro. J’ai choisi de tourner pro. J’ai plus un style professionnel. Alexandre Gaumont

Le boxeur connu pour son style agressif, sa puissance de frappe et son physique massif livrera son premier combat vers la fin du mois de février ou au début de mars. D’ici là, le Gatinois à l’intention de s’entraîner sans relâche pour peaufiner son style.

En ce moment, on travaille beaucoup sur ma défensive parce que quand tu tombes pro, il n’y a plus de casque et c’est des combats avec de petits gants. Tu ne prends pas de chance, tu ne veux pas te faire toucher pour rien. La force de frappe c’est plus naturel pour moi, donc on va beaucoup travailler la technique et beaucoup de défensives , partage Alexandre Gaumont.

Le boxeur poids moyen espère enchaîner les victoires pour d’ici un an ou deux, vivre exclusivement de sa passion.