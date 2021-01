Le circuit Courteau mettra en place des environnements protégés dans quatre villes, du 22 au 24 janvier, puis dans trois villes une semaine plus tard.

Les Foreurs se déplaceront d’abord vers Drummondville, où ils se frotteront aux Voltigeurs et aux Olympiques de Gatineau. À compter du 30 janvier, ils seront à Chicoutimi et six matchs les opposeront aux Saguenéens, aux Olympiques et aux Tigres de Victoriaville.

Pour leur part, les Huskies joueront d’abord deux matchs dans la bulle de Shawinigan, contre les Cataractes et les Tigres, puis six à Drummondville face aux Voltigeurs, à l’Armada de Blainville-Boisbriand et au Phoenix de Sherbrooke.

Les activités de la LHJMQ ont été mises sur pause le 1er décembre.