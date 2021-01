Bilan de santé 2020 : la crise des opioïdes dans le Nord de l'Ontario

Alors que la communauté internationale a son attention rivée sur la COVID-19, les surdoses d'opioïdes ont fauché plus de vies dans le Nord de l'Ontario l'an dernier.

Même si le nouveau coronavirus a accaparé la grande majorité de l'espace médiatique, la crise des opioïdes a pris de l'ampleur dans plusieurs régions.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Tableau de comparaison entre les décès dus à la COVID-19 et ceux par surdoses d'opioïdes. Photo : Radio-Canada

Patrick Nowak, infirmier en santé publique du Bureau de santé de Porcupine, confirme que 2020 a été une année difficile . Selon lui, l'augmentation du nombre des surdoses a précédé la pandémie.

Une augmentation considérable de la distribution des kits de naloxone a été observée depuis 2017 dans les différentes régions du nord de l'Ontario, souligne toutefois M. Nowak.

Davantage de citoyens ont administré en 2020 le médicament par eux-mêmes à un individu en détresse avant l'arrivée des ambulanciers, ce qui démontre que les campagnes de sensibilisation fonctionnent, selon l'infirmier.

2020, début d'une collaboration

Malgré les chiffres et les tendances alarmantes, Patrick Nowak rappelle que certaines étapes importantes à ses yeux ont été franchies durant l'année, afin de mieux coordonner les efforts dans la lutte contre cette crise.

2020 est aussi l'année où plusieurs de nos collaborateurs se sont rassemblés pour chercher des solutions et trouver ce qui pouvait être fait de plus. Patrick Nowak, infirmier en santé publique du bureau de santé de Porcupine

Des trousses de naloxone comme celle-ci contiennent trois fioles de l'antidote aux surdoses d'opioïde (archives). Photo : Radio-Canada

Des rencontres à huis clos ont notamment été tenues avec les élus de tous les paliers gouvernementaux de la ville de Timmins ainsi que des intervenants du milieu de la santé.

Plusieurs d'entre eux ont affirmé à l'époque avoir été choqués par ces rencontres et ont affirmé vouloir aller de l'avant avec la mise en place d'une approche mieux coordonnée.

La ministre de la Santé muette

Lors de ces rencontres, les experts de la santé, dont la Dre Julie Samson, urgentologue à l’hôpital de Timmins, ont fait valoir que la priorité était de bâtir une approche qui considérerait les toxicomanes comme des malades et non des criminels.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, n'a pas répondu à nos multiples demandes de commentaires pour dire si elle adhérait ou non à cette notion et si elle avait le soutien de ses collègues à Queen's Park.

La ministre de la Santé, Christine Elliott. Photo : Chaîne de l'Assemblée législative de l'Ontario

Son ministère n'a pas non plus partagé avec Radio-Canada ses objectifs pour l'année 2021 quant à la gestion de la crise des opioïdes dans le Nord de l'Ontario.

Des citoyens à bout de souffle

À Timmins, municipalité qui est fortement affectée par l'épidémie de surdose, un groupe de pression a été créé sur Facebook en 2020 afin d'organiser des manifestations devant les résidences de revendeurs de drogues suspectés.

La police de Timmins a affirmé lors d'un entretien qu'elle n'encourageait pas ces actions, soulignant qu'une confrontation avec un revendeur de drogue pourrait mal se terminer.

Plus de 2400 personnes ont adhéré au groupe NO MORE en quelques mois explique Louise Lefebvre, une ancienne toxicomane qui a participé à la fondation du groupe.

Louise Lefebvre a aussi manifesté en 2020 devant les bureaux de la Police provinciale de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Avec l'autorisation de @NO MORE

Si elle se permet de croire que leurs manifestations ont encouragé la police à intervenir et à procéder à des arrestations de revendeurs, elle remarque que son groupe est aussi devenu un forum d'échange et d'entraide pour quiconque est aux prises avec la drogue.

Nous avons fait une cérémonie avec des croix [...] en l'honneur de tous ceux que nous avons perdus à la toxicomanie. Ç’a été vraiment beau, ça nous a beaucoup aidés. Nous avons pleuré ensemble et ça nous a montrés [qu'on n’est pas tout seul]. Louise Lefebvre, fondatrice Groupe No More

En faveur d'un centre de désintoxication

Outre son action contre les revendeurs de drogue, Mme Lefebvre milite maintenant pour l'ouverture de nouvelles places dans les centres de désintoxication.

À Timmins, il y a 3 ou 4 personnes qui sont mortes en attendant, parce qu'on n’a pas de lits. À Timmins, 5 lits, c'est une blague quand on considère tout ce qui se passe aux alentours. Louise Lefebvre, fondatrice Groupe No More

Des lits dans un centre de désintoxication (archives). Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Louise Lefebvre explique que les premiers 30 jours sont les plus difficiles pour un toxicomane qui tente de s'en sortir et selon elle, ces personnes doivent être prises en charge immédiatement.

C'est difficile de dire à un toxicomane, arrête de prendre de la drogue pendant 30 jours, et après je vais t'aider. Louise Lefebvre, fondatrice Groupe No More

Inquiétudes face à 2021

Pour sa part, Patrick Nowak se dit inquiet face à la perspective de 2021, mais ses collègues et lui ont des solutions à mettre en œuvre, notamment, une campagne pour réduire la stigmatisation face à la toxicomanie.

La stigmatisation est un énorme obstacle pour les toxicomanes. Cela peut les empêcher d'aller chercher de l'aide de peur [d'être jugés]. Patrick Nowak, infirmier en santé publique du bureau de santé de Porcupine

Toutefois, l'infirmier en santé publique conclut que ce problème complexe ne pourra être résolu qu'avec la coopération de tous les intervenants de tous les milieux affectés par la crise des opioïdes.