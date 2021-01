Le train de banlieue arrive à Mirabel

La nouvelle gare de Mirabel est entrée en service sans faire de bruit, lundi matin. Comme prévu, le train s'y est arrêté pour la première fois à 5 h 23.

Le tout s'est déroulé parfaitement , a fait savoir Catherine Maurice, conseillère aux relations médias d'exo. Aucun retard n'a été signalé.

Exo n'était pas en mesure, lundi après-midi, de chiffrer l'achalandage de cette première journée d'activité à la gare de Mirabel.

Mme Maurice a toutefois reconnu que – pandémie oblige – le nombre d'usagers serait certainement moins élevé qu'à l'habitude .

Un projet dans l'air depuis 10 ans

La gare de Mirabel a été construite dans le secteur de Saint-Janvier, dans l'est de la ville, sur un terrain de la rue Victor acquis par exo au terme d'une longue négociation à laquelle ont participé la municipalité et l'Union des producteurs agricoles (UPA).

Elle se situe à mi-chemin entre celles de Saint-Jérôme et de Blainville, dans une région – les Basses-Laurentides – en plein boom démographique.

Selon exo, plus de 7800 usagers utilisaient quotidiennement cette ligne de train de banlieue avant la pandémie, et l'achalandage augmentait d'environ 4,3 % par année.

Les travaux de construction amorcés le printemps dernier à Mirabel auront permis de réaliser un quai de 300 mètres, un stationnement de 333 places, un dépose-minute et une boucle d'autobus comprenant 3 quais.

Le Programme des immobilisations 2020-2029  (Nouvelle fenêtre) d'exo chiffrait les coûts du projet à 14,2 millions de dollars.

Des horaires légèrement modifiés

La nouvelle station avait été inaugurée il y a trois semaines en présence de quelques dignitaires. Sa mise en service, lundi, signifie que les trajets seront dorénavant un peu plus longs pour les usagers qui montent et descendent à la gare de Saint-Jérôme.

Ces délais se reflètent dans le nouvel horaire de la ligne de train  (Nouvelle fenêtre) . Ceux des autobus qui se rabattent sur la gare de Saint-Jérôme ont également été modifiés.

Les nouveaux horaires prévoient que, du lundi au vendredi, le train s'arrêtera à Mirabel 10 fois par jour en direction de Montréal et 14 fois par jour en direction de Saint-Jérôme. Six trajets dans chaque direction sont également prévus les fins de semaine et les jours fériés.