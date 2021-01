Un groupe amasse plus de 7 000 $ pour des chambres d'hôtel destinées aux sans-abri

Malgré les efforts de la ville de Thunder Bay et des services sociaux pour assurer des lits disponibles cet hiver, plusieurs itinérants passent encore entre les mailles du filet, estime Cassie Thornton, porte-parole du groupe Warm Places for Winter.

Le groupe de soutien, composé des membres de Not One More Death et de la patrouille Wiindo Debwe Mosewin, rencontre deux à trois personnes chaque semaine qui se cherchent un endroit sécuritaire où dormir.

Warm Places for Winter a constaté le besoin d’une solution rapide, comme offrir une nuit dans un hôtel.

Nous avons entendu des histoires de personnes qui ont été renvoyées de refuges à cause de l'heure à laquelle elles étaient arrivées ou parce qu'elles avaient des symptômes de COVID-19 et étaient intoxiquées se désole la porte-parole.

474 personnes vivent en situation d’itinérance à Thunder Bay, selon le dernier recensement du Lakehead Social Planning Council effectué en 2018.

La pandémie a créé davantage de sans-abrisme. Notre recensement [sous-estime le nombre réel] parce qu'un décompte ponctuel ne peut pas saisir complètement toutes les personnes qui sont sans-abri , précise Bonnie Krysowaty coordinatrice de la stratégie de réduction de la pauvreté de Thunder Bay au LSPCLakehead Social Planning Council .

Le groupe Warm Places for Winter dénombre 5 refuges disponibles en ville, avec un total de 132 lits, dont 4 lits d'isolement disponibles pour les personnes présentant les symptômes de la COVID-19.

Lorsque vous voyez quelqu'un en difficulté dehors le soir, après la tombée de la nuit, lui offrir la possibilité de dormir à l'hôtel peut vraiment changer sa vie , soutient Cassie Thornton, même pour avoir une seule nuit dans un endroit chaud.

3 chambres par semaine

Le groupe a mis en place une collecte de fonds  (Nouvelle fenêtre) en ligne en utilisant la plateforme GoFundMe avec un objectif de 7 500 $, déjà dépassé.

Le montant de la cagnotte a été fixé en considérant le nombre approximatif de personnes qui pourraient avoir besoin d’aide en le multipliant par le coût approximatif de 100 $ par nuit d'une chambre d'hôtel et le nombre de semaines restantes jusqu'en avril.

Nous allons fournir 3 chambres d'hôtel par semaine pour les personnes qui en ont besoin, jusqu'à la fin du mois d'avril. Warm Places for Winter

Ce montant tient aussi en compte des coûts pour les bénévoles, comme l'essence pour les véhicules. Mme Thornton aimerait également être en mesure de fournir de la nourriture aux personnes qu'ils aident.

En plus de cette initiative comme mesure à court terme pour fournir un refuge aux sans-abri, Warm Places for Winter cherche des solutions à plus long terme pour que les itinérants ne soient pas envoyés à l'hôpital.

Pour de nombreuses raisons, il arrive que ces personnes ne trouvent parfois pas d'abri et soient envoyées à l'hôpital pour finalement être renvoyées de l'hôpital. Cassie Thornton, porte-parole du groupe Warm Places for Winter

S'il est tard dans la nuit et qu'ils sont intoxiqués, et s'ils sont intoxiqués et autochtones, il est très probable qu'ils seront simplement renvoyés [de l'hôpital] ou qu'ils recevront des soins vraiment minimaux et seront ensuite renvoyés, et ... une fois que vous vous retrouvez à l'hôpital, vous êtes assez loin de la ville, et les gens finissent par devoir littéralement retourner en ville à pied , explique-t-elle.

L'hôpital n'est pas toujours la solution pour les personnes qui cherchent un abri , déplore Cassie Thornton.

Financement municipal

De son côté, la ville de Thunder Bay a annoncé fin décembre l’octroi de 66 000 $ à un centre de réchauffement pour les sans-abri. Cette somme est destinée à couvrir les frais de personnel du centre.

Pour le moment, il n'y a pas de date d'ouverture ni d’emplacement désigné pour ce centre, mais il devrait être opérationnel jusqu'à la fin mars 2021.

La Ville travaille avec un partenaire communautaire pour finaliser un accord. Une fois ce dernier en place, nous pouvons partager davantage d'informations sur le lieu et le moment , a déclaré par courriel la ville de Thunder Bay.

Cette dépense fait suite à une recommandation de la Stratégie antidrogue de Thunder Bay le mois dernier, qui soulignait le manque d'endroits où les gens peuvent se rendre pendant la journée, ainsi que la réduction des capacités des centres qui servent les sans-abri, en raison de la pandémie.

Les fonds proviendront du programme de financement communautaire pour la jeunesse et la culture, qui n'a pas utilisé tous ses fonds pour 2020. Toute somme supplémentaire proviendra du Fonds de réserve de stabilisation du budget.