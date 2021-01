30 nouveaux cas de COVID-19 dans le Nord de l'Ontario dans les 2 derniers jours

Le nombre quotidien de nouvelles infections est légèrement en baisse dans le Nord de l'Ontario alors que les 7 bureaux de santé publique ont annoncé un total de 17 nouveaux cas de COVID-19 dimanche et 13 cas lundi.

En comparaison, il y avait eu en moyenne 24 cas par jour entre le 31 décembre et le 2 janvier.

Le district de Thunder Bay enregistre 14 nouveaux cas en 2 jours. La tendance est à la baisse dans ce district depuis 2 semaines.

Cinq des nouveaux cas sont reliés à au foyer Southbridge Roseview.

Selon le site de l'établissement, 10 résidents et quatre membres du personnel sont atteints de la COVID-19 à l'heure actuelle.

Depuis le début de l'éclosion à la mi-novembre, 19 résidents du foyer ont perdu la vie.

Le Bureau de santé du Nord-Ouest, qui sert la région frontalière avec le Manitoba, compte un seul nouveau cas de COVID-19 dans les 2 derniers jours, après en avoir annoncé 14 lors des 3 jours précédents.

Plus à l'est, le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound a recensé 5 cas le 3 janvier et 2 cas le 4 janvier.

Santé publique Sudbury et districts a de son côté ajouté 3 cas à son bilan lundi.

Dans la circonscription sanitaire de Porcupine, la santé publique fait état de 2 nouveaux cas à Timmins.

Les Services de santé du Timiskaming n'ont pour leur part enregistré aucun nouveau cas depuis le début de la semaine.

De l'autre côté de la frontière avec le Québec, l'Abitibi-Témiscamingue constate une recrudescence des cas de COVID-19 depuis la nouvelle année.

Le Témiscamingue ontarien a compté en moyenne davantage de cas quotidiens par 100 000 habitants que les autres circonscriptions sanitaires du Nord de l'Ontario depuis le 29 décembre.

Vous pouvez consulter une version plus grande de ce tableau en cliquant ici.  (Nouvelle fenêtre)

L'écart s'est toutefois rétréci dans les derniers jours, en partie grâce à l'absence de nouvelles infections depuis samedi dans le Timiskaming.

Augmentation soudaine des cas dans le district d'Algoma

Santé publique Algoma a recensé 16 cas depuis jeudi dernier, alors qu'il avait seulement 5 cas entre le 1er et le 30 décembre dans ce district.

Le bureau de santé publique signale par ailleurs que les personnes qui ont participé à un rassemblement la veille du jour de l'an au 66 rue Sage, à Garden River, pourraient avoir été exposées au virus.

Santé publique Algoma précise que le risque de contamination était élevé et que le propriétaire de la maison n'était pas au courant de ce rassemblement.

Toutes les personnes qui étaient présentes à ce rassemblement devraient s'isoler immédiatement et contacter le bureau de santé publique.