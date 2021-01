Un très bon temps des Fêtes pour les centres de ski de l'Abitibi-Témiscamingue

Malgré des consignes limitant l’accès à leurs bâtiments, les dirigeants des deux centres disent avoir pu accommoder une forte clientèle.

Pour nous, c’est un temps des Fêtes au-dessus de la moyenne, surtout depuis les derniers jours, confie Kathy Lévesque, directrice des opérations au Mont-Vidéo. On a pu alléger notre file d’attente au télésiège en remettant en marche le t-bar [téléski pour remonter les skieurs en les laissant glisser sur la neige]. Aussi, le temps doux nous a aidé à garder les gens à l’extérieur. Ça a vraiment bien été.

Au Mont Kanasuta, le directeur général Alain Vanier parle lui aussi d’un excellent temps des Fêtes, même si les chiffres du début de saison demeurent globalement en retard de 40% par rapport à une saison normale.

On a eu un bel achalandage et ça s’est bien réparti dans la journée, avec des gens qui venaient juste le matin et d’autres l’après-midi, explique-t-il. Notre file d’attente avait l’air longue à cause de la distanciation entre les groupes, mais on a eu des délais de 10 minutes maximums.

Le directeur du Mont Kanauta, Alain Vanier. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Tant à Barraute qu’à Rouyn-Noranda, on affirme que les skieurs se montrent très respectueux des consignes sanitaires mises en place.

Disons que je suis Monsieur Répète, souligne Alain Vanier. Les gens ont parfois tendance à oublier les distances, mais ça se passe beaucoup mieux que je pensais. On a essayé d’intégrer tout le monde en leur disant de ne pas hésiter à intervenir s’ils voient quelque chose qui se passe bizarrement.

Visiteurs de zones rouges

Bien entendu, les employés des centres de ski alpin de la région savent bien que des gens en provenance des zones rouges ont visité leurs installations au cours des derniers jours.

Je n'ai pas ressenti de nervosité de notre clientèle par rapport à ça, indique Kathy Lévesque. Quand on savait que des gens venaient de l’extérieur, on leur rappelait qu’ils devaient suivre les consignes de leur zone, donc sans accès au restaurant et de rester dehors le plus possible. On faisait des rappels, mais c’est sûr qu’on ne savait pas tout.

Les canons à neige sont en action au Mont-Vidéo depuis la fin du mois d'octobre (archives). Photo : Gracieuseté : Mont-Vidéo

Avec un engouement clair pour les sports d’hiver dans la région, le Mont-Vidéo et le Mont Kanasuta suivent évidemment avec attention l’évolution de la pandémie, qui pourrait affecter leur fin de saison.