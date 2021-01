Un chef atikamekw serait le premier à avoir reçu le vaccin Moderna au Québec

Le chef du conseil des Atikamekw d'Opitciwan, Jean-Claude Méquish, a été vacciné lundi matin.

Selon le comité des mesures d’urgence d'Opitciwan, il est la première personne au Québec à avoir reçu une dose du vaccin de Moderna.

1200 doses du vaccin conçu par la société américaine sont arrivées dimanche par hélicoptère et seront distribuées d'ici mercredi.

Le vaccin de Moderna s’administre en deux doses. Il n’a pas à être maintenu à des températures aussi basses que pour celui de Pfizer-BioNTech, ce qui facilite son acheminement et sa manutention dans les régions éloignées.

Le chef du conseil des Atikamew d’Opitciwan, Jean-Luc Méquish, serait le premier au Québec à avoir reçu une dose du vaccin de Moderna. (Archives) Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

C’est quand même un privilège d’avoir eu le vaccin si tôt , affirme le coordinateur du comité des mesures d’urgence, Martin Awashish.

Il note une certaine méfiance face à la vaccination due à un contexte historique, notamment chez des aînés qui ont vécu des traumatismes liés à des tests expérimentaux. Il se fait un devoir de rassurer les membres de la communauté.

C’est un effort collectif qu’on fait, explique-t-il. On invite du monde à aller se faire vacciner, mais sans obliger.

On recommande fortement et vivement la vaccination pour le bien de la population , ajoute le responsable des mesures d'urgence.

Une centaine de cas depuis la mi-décembre

La communauté de la Haute-Mauricie répertorie un nombre stable depuis deux jours de 109 cas de COVID-19, dont 75 toujours actifs.

Pour ralentir la transmission du virus à Opitciwan, les visites entre les maisons ainsi que le covoiturage entre des personnes d'une bulle différente sont toujours interdits.

Le comité des mesures d'urgence estime que le covoiturage a été un vecteur important de transmission du virus, considérant l'éloignement de la communauté et le fait que plusieurs résidents covoiturent pour faire des emplettes dans les centres urbains les plus près situés à plus de 300 km de là.

C’est quand même très préoccupant comme situation dans notre communauté. Martin Awashish, coordonnateur du comité des mesures d’urgence d’Opitciwan

Un dépistage massif a eu lieu dans la communauté le 31 décembre dernier.

Près de 60 maisonnées abritent des personnes aux prises avec le virus dans la communauté qui compte une population d'environ 2300 personnes.

La vaccination débutera mercredi à Wemotaci

La campagne de vaccination devrait débuter mercredi à Wemotaci. La communauté atikamekw doit recevoir un total de 1000 doses du vaccin de Moderna.

Selon le responsable des communications du comité restreint des mesures d'urgence de Wemotaci, Yvon Dubé, une première cargaison de 500 doses est attendue sous peu.

Quatorze cas positifs ont été répertoriés jusqu'à maintenant à Wemotaci, mais tous sont aujourd'hui rétablis.

La communauté de la Haute-Mauricie n'a pas enregistré de nouveau cas depuis environ un mois.

D'après les informations de Marie-Ève Trudel et de Camille Carpentier