Davantage de logements abordables et un nouvel aréna à Charlottetown en 2021

Davantage de logements abordables

Pour le maire Phillip Brown, la mise en place d’une politique de zonage d’inclusion fait partie des dossiers prioritaires de la capitale de l’Île-du-Prince-Édouard. Ce nouveau système favoriserait la construction de nouveaux logements abordables dans la ville.

Lorsque cette politique sera en vigueur, les immeubles résidentiels construits par des promoteurs privés devront comprendre un seuil minimal de logements abordables.

Une entreprise qui veut construire un nouvel édifice d’appartements devra réserver 10 % de l’édifice pour les logements abordables. Phillip Brown, maire de Charlottetown.

Les besoins pour du logement abordable sont toujours criants à l'Île-du-Prince-Édouard. Le maire Philip Brown espère que les changements dans le système de zonage contreront la crise à Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Sondé par l’administration municipale depuis quelque temps, ce nouveau système de zonage devrait enfin se concrétiser en 2021, selon M. Brown. C’est un système qui existe déjà en Colombie-Britannique et en Ontario, et on pourrait copier ce modèle , ajoute-t-il.

Le taux d’inoccupation à Charlottetown était de 1,2 % à la fin de 2019, selon la Société canadienne d’hypothèque et de logement.

Une caserne de pompiers et un aréna

La Ville de Charlottetown entend aussi mener à terme deux projets d’immobilisation.

Une nouvelle caserne de pompiers verra bientôt le jour dans le nord de la ville. Il existe actuellement deux casernes à Charlottetown.

Une nouvelle patinoire sera aménagée au Centre Bell Alliant, à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. Cet aréna remplacera les centres sportifs Simmons et Cody Banks qui ont été construits il y a plus de 50 ans.

Ça, c’est mon rêve. Ce sera un aréna d’entraînement pour les équipes de hockey aux Jeux du Canada 2023. Phillip Brown, maire de Charlottetown

La nouvelle patinoire sera utilisée comme camp d'entraînement lors des prochains Jeux d’hiver du Canada. L'événement sportif aura lieu du 18 février au 5 mars 2023, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Moins ambitieux que le projet de création d’un centre multifonctionnel au centre-ville de Charlottetown, ce pavillon comptera environ 250 sièges. C’est un projet très important non seulement pour les sports d’hiver, mais aussi pour les enfants ., explique M. Brown.

Le maire de Charlottetown a déclaré que les travaux de construction de ce centre sportif devraient débuter l’été prochain ou, au plus tard, à l’automne.

L'équipe des Islanders de Charlottetown en entraînement à l'aréna Cody Banks Photo : Julien Lecacheur

La construction de ce troisième pavillon au Centre Bell Alliant devrait coûter 15 millions de dollars aux contribuables.

La facture sera partagée entre les gouvernements fédéral, provincial et municipal.

Selon M. Brown, 40 % des fonds proviendront du gouvernement fédéral, alors que 33 % des coûts seront payés par la province. Le reste sera déduit des coffres de la Ville de Charlottetown.