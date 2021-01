Last Christmas de Wham! en tête des ventes 36 ans après sa sortie

Jusqu’à présent, Last Christmas n’avait jamais dépassé la deuxième place du classement des chansons les plus vendues au Royaume-Uni, malgré une campagne lancée par des fans en 2017, soit un an après la mort de George Michael survenue le jour de Noël.

La semaine dernière, ce morceau a été joué 9,2 millions de fois en diffusion en continu en Grande-Bretagne.

Last Christmas est désormais la chanson ayant mis le plus de temps pour atteindre la première place des ventes au Royaume-Uni. Ce titre était auparavant détenu par (Is This The Way To) Amarillo, du chanteur anglais Tony Christie, qui avait mis 33 ans et quatre mois pour trôner en tête des ventes en 2005.

George Michael aurait été fier

Andrew Ridgeley, l’autre membre du duo Wham!, a réagi à la nouvelle en déclarant, sur Twitter, être ravi, quelque peu surpris et profondément heureux .

Dans son message, il a également rendu hommage au génie de George Michael en matière d’écriture de chansons, soulignant que l’artiste, décédé à l’âge de 53 ans, aurait été immensément fier et complètement aux anges .

George Michael avait écrit Last Christmas en février 1984 dans sa chambre d’enfant alors qu’il était en visite chez ses parents. Pour enregistrer la chanson, au mois d’août, il avait recouvert les murs du studio de décorations de Noël.