Mont-Sainte-Anne : l’ouverture des télécabines reportée d'au moins 4 semaines

On doit composer avec de nouveaux éléments et un report de plusieurs semaines est inévitable , explique Maxime Cretin, directeur général pour la région de l'est pour Resorts of the Canadian Rockies (RCR), propriétaire de la montagne.

Les skieurs et planchistes peuvent profiter de la montagne, mais n'ont pas accès aux télécabines. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Dans la foulée de deux accidents qui ont fait plus de 20 blessés l’hiver dernier, les télécabines ont été soumises à plusieurs tests de charges ces dernières semaines, sous la supervision d’une firme spécialisée.

Or, de nouveaux ajustements sont nécessaires afin d’obtenir l’aval de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), responsable de la sécurité des remontées mécaniques dans les stations de ski de la province.

Nous espérons toujours pouvoir redémarrer la télécabine cette saison. Notre objectif est d’y parvenir dans un délai de 4 à 8 semaines. Maxime Cretin, directeur général pour la région de l'est pour RCR

Avant la pause des Fêtes, la Régie se refusait cependant à avancer un échéancier pour la réouverture des télécabines.

Il n’a pas été possible de joindre un porte-parole aujourd’hui.

Indemnisation financière?

La direction du Mont-Sainte-Anne affirme étudier des moyens de dédommager financièrement les skieurs qui se sont procuré un laissez-passer annuel.

Une des remontées mécaniques en fonction au Mont-Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Pour le moment, les amateurs de glisse doivent se rendre au sommet de la montagne en empruntant deux autres remontées mécaniques, plus anciennes et moins rapides, ce qui peut entraîner de longues files d’attente les fins de semaine.

De nouvelles modalités de remboursement doivent être dévoilées par la station plus tard aujourd’hui.