COVID-19 : Un premier cas depuis un mois aux Iles-de-la-Madeleine

La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine comptent 10 nouveaux cas de COVID-19 lundi, dont une nouvelle infection dans l’archipel madelinot.

C’est le premier cas aux Îles-de-la-Madeleine depuis le 3 décembre.

Nombre de cas par MRC : Avignon : 390

Bonaventure : 375

Rocher-Percé : 400 (+7)

Côte-de-Gaspé : 411 (+2)

Haute-Gaspésie : 37

Îles-de-la-Madeleine : 33 (+1)

La région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine cumule 1646 cas depuis le début de la pandémie. Sur ce nombre, 82 cas sont encore actifs.

Le nombre d’hospitalisations demeure stable dans la région, avec cinq personnes hospitalisées en raison de la COVID-19.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) comptabilise 1520 guérisons dans la région depuis le début de la pandémie. La donnée est stable depuis dimanche.

Le Québec a quant à lui rapporté 2546 nouveaux cas de COVID-19 et 32 décès supplémentaires des suites de la maladie.

Le nombre d'hospitalisations s’établit à 1294, une hausse de 69. Sur ce nombre, 188 personnes qui se trouvent aux soins intensifs.

Données des jours précédents